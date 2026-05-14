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    首頁 > 政治

    新聞分析》蔣萬安面臨直球對決

    2026/05/14 05:30
    近來鼠患議題的處理，讓台北市長蔣萬安的執政能力出現質疑破口。圖為蔣萬安昨日視察「士林區溪山里等高地供水」工程。（記者張嘉明攝）

    近來鼠患議題的處理，讓台北市長蔣萬安的執政能力出現質疑破口。圖為蔣萬安昨日視察「士林區溪山里等高地供水」工程。（記者張嘉明攝）

    記者何玉華／特稿

    台北市長蔣萬安連任之路，面對民進黨論述、口才俱佳的沈伯洋挑戰，雖有現任及北市藍大於綠的政治生態優勢，但前三年施政保守缺乏新意，最後一年頻推大撒幣新政，引來「缺乏全盤規劃、急就章」的批評。蔣萬安現階段冷處理回應各項質疑，將戰場維持在市政範疇，目的在避免升高對立，拉抬對手聲量，但到選戰後期，蔣身為藍軍「母雞」甚至要跨縣市輔選，一味迴避更高層次議題，恐難應對外界質疑。

    蔣萬安前三年執政，保守延續前朝政策、解決前朝留下的問題，沒有太多創新，雖有大巨蛋啟用後的空戰聲量，但對周邊居民帶來的負面影響，也留下隱憂。今年選戰年，從年初宣布營養午餐免費、校校有公托、育兒家庭租金補貼及減工時等大撒幣政策，贏得了高媒體曝光度，但突襲式的政策宣布，局處手忙腳亂的猛追，政策邊走邊修，讓對手有了系統性解析攻擊的可能。

    儘管突襲式的政策上路，讓不少公務員被累翻，卻讓蔣萬安贏得了高媒體曝光度，甚至生生喝鮮奶、營養午餐免費，都迫使各縣市跟進實施，塑造出藍軍領頭羊的角色。但在政治性議題、軍購、國家安全等問題的表態有限，不得不答時也是惜字如金，顯見有刻意冷處理，維持在市政基調的策略，避免過度著墨升高選戰對決層次，想以溫和、少情緒動員的形象，爭取大多數中間選民的支持。

    但到選戰後期，蔣萬安的母雞角色，免不了直球對決；對手在市政議題上若找不到突破點，有可能另闢戰場直攻執政能力、參選人特質、價值觀的選擇，尤其近來鼠患議題的處理，讓蔣的執政能力出現質疑破口。蔣萬安勢必要努力擺脫外界對其「年輕但作風保守」的疑慮，同時爭取到民眾黨支持者的支持，極大化得票，才能不只贏，還贏得漂亮。

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