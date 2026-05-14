焦點評論》沈伯洋重新定位台北

二〇二六首都戰火點燃，沈伯洋挾全國級聲量叩關，但他不只要面對選區的結構性困境，而是如何說服選民，尤其是對現狀不滿卻又對變動存疑的中間選票。 （記者田裕華攝）

記者陳政宇／特稿

台北，為什麼需要改變？二〇二六首都戰火點燃，沈伯洋挾全國級聲量叩關，但他不只要面對選區的結構性困境，而是如何說服選民，尤其是對現狀不滿卻又對變動存疑的中間選票。他的答案是切入蔣萬安穩定治理的破口，將台北重新定位為「全球城市」。

高辨識度向來是雙面刃。國民黨將沈伯洋嘲諷為「超級母雞」，盤算如何借力使力，讓蔣萬安在守勢中持盈保泰。這也是沈陣營最需戒備之處，一旦選戰節奏失控，墜入政黨對撞框架，對藍營反而有利。

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因此，民進黨的戰略邏輯是，穩定本身，已不足以支撐台北下一階段的發展。

賴清德親自定調，他直指台北未能扮演領頭羊，甚至未能在國際形象加分。從東京、紐約到倫敦，民進黨試圖拉高的，不只是城市座標，而是落實「走向世界、降低對中依賴」的整體執政藍圖。

沈伯洋進一步拋出「生態系」長期治理規劃，建立有別於柯文哲及蔣萬安的風格。最具穿透力的是，他坦誠分享收養女兒經歷，讓選民在情感層次看見，自己是有溫度、願意學習，而非只是操作對抗語言的選舉機器。

在團隊布建上，沈伯洋早在兩個月前就超前部署。由吳思瑤出任總幹事統籌全局，吳沛憶對接市黨部組織量能，陳培瑜操刀政策擘畫。徐國勇則擔綱北北基的總督導，以其長年耕耘及政治資歷，補足年輕團隊的短板。

黨內評估，沈伯洋在聲量上足以與蔣萬安分庭抗禮，甚至具備主動逼戰的底氣。這場選戰有機會不再是傳統的基本盤比拚，而是轉向城市治理能力的競爭，從而拓展年輕世代及中間選票。

「台北，其實沒有想像中那麼好。」這句話若由市民說出，是一種積累多年的生活感受。沈伯洋的挑戰在於，如何讓選民意識到，現況已淪為一種停滯、甚至顯得不再足夠，改變才會真正成為可能。

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