國民黨徵召魏平政 謝衣鳯怨：被當彰化三傻之一

國民黨中常會昨日徵召考紀會前主委魏平政（右）參選彰化縣長，魏平政並與黨主席鄭麗文（左）一同比讚合影。（記者羅沛德攝）

鄭麗文向彰化縣長提名「遺珠」喊話：希望放下個人規劃

國民黨中常會昨通過徵召考紀會前主委、律師魏平政參選彰化縣長，自稱被當成「彰化三傻」之一的立委謝衣鳯表示，基層對於空降人選已經炸鍋、嚴重反彈，目前她不知道是否支持魏平政。部分「藍小雞」則說，面對民進黨提名的「最強母雞」、立委陳素月參選縣長，他們感到瑟瑟發抖，對前景不樂觀。

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綠有「最強母雞」 藍小雞瑟瑟發抖

國民黨中常會昨通過徵召魏平政參選彰化縣長，日前拒絕參選彰化縣長的新北市副市長劉和然也現身支持。黨主席鄭麗文表示，彰化縣是人口最多的第一大縣，國民黨必須延續執政，雖然在提名過程有很多遺珠之憾，但希望大家能夠放下個人的規劃，為大局共同努力，她和縣黨部主委蕭景田抱著百分之百的信心和決心，一定要用團結的國民黨打贏這一場選舉。

駁「空降」 魏平政：家在彰化社頭

針對彰化縣有超過四十位的黨代表連署反對空降，魏平政重申，「我絕對不是空降」，他家在彰化社頭，出外求學是為了讓自己更強，出外就業也是要讓彰化的襪子賣到全世界。他一定會端出政策牛肉讓大家認同，也會用最大的誠意來尋求黨內同志的支持，「國民黨如果要贏這場選戰的話，絕對不可以分裂」。

謝衣鳯的弟弟、彰化縣議長謝典霖昨天表示，會全力輔選魏平政，希望團結凝聚力量與共識。國民黨籍彰化縣長王惠美也強調，尊重黨中央的決定，相信黨中央與蕭景田應有勝選的考量，她會在縣政上做好後盾。

對於自己成為黨中央的「遺珠」，謝衣鳯質疑，黨中央徵召過程完全不尊重她，都去問她的家人，她建議黨中央未來把「家族同意書」納入黨規與提名辦法。是否參選到底？謝表示「不回答假設性問題」，可以確定的是她會繼續為縣民服務。

對於藍營縣長提名出爐，藍營基層則多抱持悲觀心態，士氣低迷。國民黨彰化縣議員謝彥慧指出，年底選舉向來講究「母雞帶小雞」，地方基層卻疑惑「到底是誰替誰抬轎？」同黨議員陳一惇也說，會全力輔選黨提名人選，但地方早有耳語認為，提名魏平政「等於把縣長寶座拱手讓人」，如今消息成真，讓許多輔選幹部感到無力。同黨議員曹嘉豪表示，黨中央徵召魏平政並沒有徵詢地方，若將來要他們「扛母雞」，他們也只能接受。

民進黨參選人陳素月：全力以赴

民進黨縣長參選人、立委陳素月則說，魏平政是社頭鄉人，也屬於她的本命區，在地方人脈與資源高度重疊性，她會調整選舉策略，不會小覷對方的爆發力，將全力以赴。

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