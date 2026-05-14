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    首頁 > 政治

    參選台北市長》沈伯洋：勤跑基層多傾聽 讓台北更好

    2026/05/14 05:30 記者陳政宇／台北報導
    民進黨昨正式徵召立委沈伯洋參選台北市長，兼任民進黨主席的總統賴清德為沈披上候選人彩帶，並肩高呼「凍蒜」口號，展現力拚勝選氣勢。（記者田裕華攝）

    民進黨昨正式徵召立委沈伯洋參選台北市長，兼任民進黨主席的總統賴清德為沈披上候選人彩帶，並肩高呼「凍蒜」口號，展現力拚勝選氣勢。（記者田裕華攝）

    「蔣萬安要全台輔選是個人選擇 我將專心與市民溝通市政願景」

    民進黨昨正式徵召立委沈伯洋參選台北市長，藍綠對決戰局成形。面對外界關注「勝選方程式」，沈強調，無論基本盤為何，最重要的是「勤跑基層多傾聽」；至於台北市長蔣萬安要全台輔選是個人的選擇，他自己將專心與市民溝通，討論如何讓這個城市變得更好。

    賴為沈披候選人彩帶 並肩高呼「凍蒜」

    兼任民進黨主席的總統賴清德昨在提名記者會上，為沈伯洋披上戰袍，並肩高呼「凍蒜」口號，展現力拚勝選的氣勢。沈談到，許多人認識的他多是兩年來的立委生涯，鑽研國安、守護國土，但他過去十多年來從事社會生態的學術研究，成立智庫、非營利組織，盼將自己的專業以及世界的經驗、解決方案，帶回台灣，奉獻給台北市民。

    由於台北市長期被視為藍營鐵票區，媒體詢問是否有勝選方程式？沈伯洋坦言，民進黨在台北市一直都是挑戰者，但最重要的不是基本盤，而是提出願景，讓台北市民聆聽後做出選擇，無論基本盤如何，對他而言就是要與市民多溝通。

    沈伯洋說，他會持續勤走基層，需要的是市民的聲音、參與，才是台北市的力量。過程中要盡量爭取大家的支持，「沒有所謂的勝選方程式，對我們來講，就是要多多傾聽大家的聲音。」

    沈：抗中保台與市政不衝突 該談就談

    藍營頻將沈伯洋的形象定調為「抗中保台」，未來選戰是否會淡化此議題，改以市政為主？沈澄清，「抗中保台」一直是對方不斷貼的標籤，但這並不衝突，因為他在外交及國防委員會，當然要多談如何守護國家；若是討論到市政、環境衛生、市民隱私等，在不同議題有不同討論的方式。

    「該談的時候本來就要談，沒有需要談的時候，就專心討論如何讓這個城市變得更好。」沈伯洋說，他一直以來在不同議題上都有很多討論，只不過大家比較容易看到他在國防外交相關發言，並沒有說要減少還是增加，他仍維持原本的立場。

    至於現任市長蔣萬安近期預告將擔任「全台母雞」，協助黨內輔選。沈伯洋回應，蔣萬安要全台輔選是個人的選擇，他自己就是不斷在基層跑動，與市民溝通市政，說服市民是現在最重要的事情。

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