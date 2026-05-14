《出戰台北市長》選情不利 沈伯洋︰逆境更該力挽狂瀾

記者陳曉宜、何玉華、甘孟霖、董冠怡／專訪

民進黨籍台北市長參選人、立委沈伯洋昨接受本報專訪表示，面對目前選戰不利情勢，他說，民調差距是可預期，但正因情勢不利就更應該做，正如台灣過往受到外交打壓、不對稱作戰的困境，永遠處於逆境，更應該要力挽狂瀾，他並強調，「抗中保台」是中共給他貼上的標籤，他博士訓練是社會生態學、犯罪學、法律社會學，都市設計也是其中一環，關注國際議題，不代表其他專長不存在；另外也再度澄清，他的父親是「一卡皮箱走世界的台商」，公司在厄瓜多，不在中國。

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他說，自己本就是樂於接受挑戰的人，且是台北市民，希望台北能夠改變，在接受徵詢當下，幾乎沒有猶豫。他認為，不該因情勢不利就不去做，反而更應堅定決心，民進黨在台北市基本盤比較小，更有努力空間，好比過往台灣被許多國家斷交，外交人員也沒有因這樣就擺爛，如今也努力發展不對稱作戰，台灣永遠都處於逆境中，還是要力挽狂瀾。

沈︰父親公司在厄瓜多 非中國

提到外界對他「抗中保台」的鮮明印象，沈伯洋說，假設他的專長是長照相關，絕對不會被攻擊「只懂長照」，但他在國防外交委員會，研究中國跟國際情勢很正常，且「抗中保台」的標籤最早就是中共貼的，就像最早講他是CIA的也是中共，這些都是中共裂解台灣社會的話術。而他博士訓練是社會生態學、犯罪學、法律社會學，都市設計也是其中一環，關注國際議題，不代表其他專長不存在。

他說，外界混淆父親在中國做生意，也是「抗中保台」標籤的延伸，事實上父親是「一卡皮箱走世界的台商」，最早在非洲，後來到厄瓜多，約有卅年歷史，公司跟韓國、印尼訂很多五金，也有跟中國訂布料，因厄瓜多當地需要布料，當地客戶選擇成本較低廉的中國。依攻擊者的邏輯，只要跟中國訂過貨就叫做中國台商嗎？

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