《出戰台北市長》改變台北 沈伯洋︰做生態系長遠規劃

記者陳曉宜、何玉華、甘孟霖、董冠怡／專訪

民進黨昨徵召立委沈伯洋披掛出征台北市長選戰，沈接受本報專訪暢談對城市的想像。他說，台北需要有「要怎麼被改變」的願景，要讓「台北」成為世界的關鍵字，需要環環相扣的「生態系」規劃，無菸城市的上位理念是要「讓城市變得更乾淨」，除了設置吸菸亭，可參考英國設置菸蒂投票箱，廚餘、垃圾也應一併納入規劃。面對「安鼠之亂」，本身是犯罪學老師的他認為，看到老鼠就趕快去放鼠餌，治標不治本，應從源頭開始研究解決。而舉辦論壇的重點其實是參與和產出，但雙城論壇多年來流於形式，「完全沒有效益」，若有好的長期整體規劃，相信市民能感受到改變，產生認同、歸屬跟榮耀感。

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治鼠患 科學方法溯源找原因

沈伯洋表示，在整個都市發展中，想像力非常重要，台北需要一個「到底要怎麼被改變」的願景，如今「台灣」已成世界的關鍵字，但「台北」還沒有，要達標首先得有長期規劃、其次要有體系規劃，也就是「生態系」，所有事情環環相扣，要一次性、長期的規劃對城市的想像，讓台北成為世界一流的都市。

無菸城市 提參考「菸蒂投票箱」

蔣市府拋出「無菸城市」政策，外界質疑完整配套規劃不足，沈伯洋指出，無菸城市的特色是做空氣分流，讓市民不要吸到二手菸，也讓吸菸者能有安身之所，因此吸菸亭設置應具可近性，願意讓人走進去，同時也要考慮避免太靠近人潮眾多的地方，包括吸菸者從原本所在位置至吸菸亭的步行距離、中間會經過哪些店家、設置地點是否具有吸引力，都應一併納入考量，另可參考英國設置「菸蒂投票箱」，讓民眾用菸蒂來「投票」，免去製造髒亂且趣味性十足，一舉兩得。

談到鼠患，沈伯洋認為，老鼠出現一定有源頭，然後擴大才變成鼠患，看到老鼠就趕快去放老鼠餌，宛如在綁止血帶，治標不治本，除了滅鼠的速度跟不上老鼠的繁殖力，還會衍生誤食鼠藥、產生抗藥性等諸多問題， 他並以自身擅長的犯罪學領域中的犯罪熱點模型說明，台北市政府應以科學方式找出鼠患原因，從源頭開始解決。

雙城論壇沒效益 主張「無限城」

此外，沈伯洋曾說，如果當上台北市長，會取消恐造成滲透破口的雙城論壇，改找民主同盟巴黎、紐約、倫敦、東京等先進一流大城市，舉辦無限城論壇，「這才是台北的格調」。他昨天於專訪解釋，雙城論壇多年來只流於形式，「完全沒有效益」，論壇最重要就是要有參與感，而不是一群人排排坐念稿，問答環節也問不出所以然，最後放放煙火便結束，更不用說雙城論壇背後還有政治意味。

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