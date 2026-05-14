《出戰台北市長》愛爆炸頭 沈伯洋︰勿忘批判世局搖滾精神

民進黨昨拍板徵召立委沈伯洋出戰台北市長，他接受本報專訪，表示很喜歡爆炸頭。圖為今年1月髮型。（資料照）

因支持者反映而剪短頭髮 外傳為參選市長改變人設 沈︰是恢復人設

記者陳曉宜、何玉華、甘孟霖、董冠怡／專訪

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民進黨昨天拍板徵召不分區立委沈伯洋出戰台北市長，過去頂著爆炸頭的他，近日剪短頭髮，被傳是為參選台北市長的起手式，要做人設轉換，但沈伯洋昨接受本報專訪表示，他沒有改變人設，是恢復人設。從政前研究社會生態、犯罪學，主導的人工生殖等多項修法，都不是在講「抗中保台」，只是其他的表現都不被在意，只會貼他標籤，「我現在只是在恢復人設，做我本來在做的事」。「我真的很喜歡爆炸頭」，沈伯洋說，爆炸頭是「Afro」，在提醒自己不要忘記對世局批判的搖滾精神。

一口允披戰袍 家人感受唯一考量

談到決定參選過程，沈伯洋說，「被徵詢時我一口就答應了」，唯一考量就是家人感受，尤其五歲女兒正處於特別黏他的時期，讓他很放不下。所幸經溝通，家人也願支持他拚一把，女兒還很貼心說「爸爸我也會投給你」，童言童語讓人備感窩心。

大學輔導「非行少年」 埋下收養心願

沈伯洋的女兒，其實是透過收養而來，他分享，大學時期與台大教授李茂生一起接觸「非行少年」，為突破這些少年心防，甚至自學塔羅牌做為溝通媒介，讓許多人回到正軌，面對這些孩子不幸的故事，讓他深刻反思「如果這些孩子五、六歲時就被接住，是否就是不同的故事」？自此心中埋下未來要收養小孩的種子。

太太原持傳統觀念 說服收養女兒

他說，起初太太也是傳統的「血濃於水」派，雙方不斷討論溝通，畢竟太太並沒有他大學時的人生經歷；但他向太太表達，夫妻之間沒有血緣，一樣很相愛，沒有血緣的家人，也可以組成很美滿的家庭，最終成功說服。

他笑說，第一次剪髮大約三個多月前，原因是熱心民眾看他到處宣講，頂著一個遮住臉的爆炸頭，一直打電話到他辦公室反映不喜歡，但他堅持不剪，後來又有民眾致電其他委員辦公室反映，就妥協剪了，剪完後上直播，女兒竟找不到他而大哭。最近頭髮長了，第二次剪，剛好接近徵召，就傳出他要改變人設，其實不然。沈說，他的頭髮其實細直柔軟，十年前特別去燙，燙得像花媽、菊姐那樣。

沈伯洋除立委身分，也在大學教書，常受邀至外縣市演講，近期也頻繁拜會議員請教市政，並發表各項市政議題看法，忙得焦頭爛額。不同於平常在媒體前暢談議題的嚴肅，沈伯洋接受本報專訪時，從國防議題談到市政願景，侃侃而談，一講到家人，喜悅之情更是躍然臉上，展現嚴肅外表下最真實溫和的一面。

為拍照敷面膜 幽默自嘲臉太大

他受訪時雖略顯疲憊，但一談到市政議題便渾身是勁，雲淡風輕笑說，因為要拍定妝照，開始會敷面膜保養，讓臉色看起來更亮一點，但因臉太大，面膜顯得相對小張，五官沾到相當「困擾」，還邊說邊比手勢，會議室內笑聲不斷，讓嚴肅專訪，增添一抹輕鬆的氛圍。

民進黨昨拍板徵召立委沈伯洋出戰台北市長，他接受本報專訪，表示很喜歡爆炸頭。圖為其過往爆炸頭髮型。（資料照）

民進黨昨拍板徵召立委沈伯洋出戰台北市長，他接受本報專訪，表示很喜歡爆炸頭，意在提醒自己不要忘記對世局批判的搖滾精神。圖為現在髮型。（記者田裕華攝）

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