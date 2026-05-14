敬老卡政見 蘇巧慧推升級到千點 李四川提悠遊卡化

國民黨新北市長參選人李四川（中）發表敬老卡三百點悠遊卡化政見。（記者翁聿煌攝）

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧昨日與黨籍議員、議員參選人等「小雞」前往板橋區後埔里參加長輩共餐活動，重申她提出的「長輩裝假牙補助」、「敬老卡升級」政見，希望長輩吃得好、開心走透透；國民黨新北市長參選人李四川也提出敬老卡升級政見，七月起將調升至六百點，他主張其中的三百點「悠遊卡化」，可用於購物。

蘇︰65歲以上假牙補助最高5萬

蘇巧慧說，她在新北服務十多年，了解要如何讓這座城市變得更漂亮，盼有機會照顧大家，提到吃飯，就一定要有好的牙齒，而假牙費用昂貴，她已提出六十五歲以上假牙補助最高五萬元的政見，希望讓長輩吃得好、更健康。此外，現行敬老卡每個月四八〇點，如她當選市長，點數將升級到一個月一千點，取消每月歸零制度，擴大使用範圍到巴士、計程車、高鐵，方便長輩利用不同交通工具到更遠的地方出遊。

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李︰300點可用於就診、買必需品

李四川昨天赴樹林區柑園活動中心參加老人共餐，當場宣布若當選將推動敬老卡升級，新北市敬老卡今年七月起調升至每月六百點，他主張其中的三百點「悠遊卡化」，可用於就診相關費用、長者生活必需品（包含藥品、保健品等）、家庭生活用品（買菜、買水果等），凡悠遊卡特約機構皆適用。

李四川說，新北市六十五歲以上長者超過八十一萬人，許多長者反映，敬老卡使用範圍有限，偏遠地區長者點數使用不易，每月都有不少剩餘點數。他的競選對手蘇巧慧主張將敬老卡從每月六百點增加至一千點，但仍受限於原本搭乘公共運輸交通的使用範圍，他主張擴大至日常生活，凡是可以使用悠遊卡的地方，長輩都能運用敬老卡點數，提高方便性與實用性。

蘇巧慧回應，她和民進黨新北市議員提出的政見一開始遭國民黨批評，不過感謝對手跟進提出相似政見，李四川的政見雖然是她的版本打六折，但如果國民黨覺得升級敬老卡是好政見，可以建議新北市府團隊立刻來做，像學童免費營養午餐一樣，馬上造福市民。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（右二）昨日前往板橋區後埔里，參加長輩共餐。（記者黃子暘攝）

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