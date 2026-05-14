《要把宜蘭縣市變綠地》 推精準政見 林國漳、韓瑩聯手

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳、宜蘭市長參選人韓瑩，昨接受資深媒體人黃光芹直播專訪，二人展現翻轉決心，盼聯手突破藍白合重圍，透過誠信贏得淺藍與中間選民認可，藉由空戰優勢、精準政見，盼讓宜蘭縣、市由藍天變綠地。

林國漳說，依照民調觀察，藍白合後已有超過四分之一選民「棄藍投綠」，轉向支持他，相信這是他在宜蘭當律師執業卅年，長期投入公益服務獲得認同。

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韓瑩補充，宜蘭縣藍營地方領袖，例如宜蘭高中校友後援會籌備會召集人楊杰等人挺身支持，顯示林國漳已吸納對現況不滿的在野力量。藍白表面結合，仍難以掩蓋當初民眾黨陳琬惠檢舉縣長林姿妙圖利開發業者所產生的疙瘩與嫌隙。

面對綠營艱困選區宜蘭市長選情，韓瑩駁斥外界「不可能任務」的看法，她指二〇二二年宜蘭市長選舉，有三人競選，藍、綠僅差二千多票，另有五千多人投給民眾黨，年輕與中間選民將成為勝負關鍵。

針對國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲「走新路」訴求，林國漳說，宜蘭目前是國民黨執政，這個口號難道在否定自家人施政成績嗎？總而言之，年底的宜蘭縣長選戰，已是「藍天變綠地」指標性縣市。

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