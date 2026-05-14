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    首頁 > 政治

    拒陪藍白玩彈劾總統兒戲 綠營︰韓國瑜都覺得不值得主持

    2026/05/14 05:30 記者林哲遠、羅國嘉／台北報導
    立法院昨召開全院委員會審查彈劾案，賴清德總統、民進黨團缺席審查會。。（記者王藝菘攝）

    立法院昨召開全院委員會審查彈劾案，賴清德總統、民進黨團缺席審查會。。（記者王藝菘攝）

    至少需76席立委同意

    由藍白發動的總統彈劾案將於十九日舉行投票，立法院昨召開全院委員會審查彈劾案，賴總統、民進黨團缺席審查會。國、眾兩黨立委批評賴政府傲慢，聯手行政院大搞不副署、不公布、不執行等「新三不運動」凌駕憲法；民進黨團反批，藍白不審預算又用彈劾案讓立法院空轉，已淪為罵總統比賽的兒戲。

    總統、副總統之彈劾案，須經全體立委三分之二以上之決議，聲請大法官審理，而現行一一三席立委，至少需要七十六席立委同意，但在野黨僅六十二席，彈劾案根本無法通過。

    民進黨團書記長范雲批判，這場政治大戲已經淪為罵賴清德總統比賽，連立法院長韓國瑜都覺得不值得主持，帶了超過十位立委到歐洲訪問；黨團副書記長黃捷也說，藍白一直不理性惡意杯葛，連今年度中央政府總預算案都不審，現在又用彈劾案讓立法院空轉，是非常惡質的操作。

    民進黨團幹事長莊瑞雄表示，國民黨最喜歡講賴清德「毀憲又亂政」，但真正讓整個憲政制度癱瘓的，是國民黨封殺憲法法庭大法官人選，造成整體制度運作窒礙難行。在野黨罵不夠還要在立院發動彈劾，猶如兒戲，民進黨不奉陪。

    藍委呼籲民眾支持

    審查會中，國民黨立委羅智強發言說，綠營不只是貪婪，而是「我就是貪、我就是壞、我就是藐視國會、司法清算、收買媒體、賤賣憲法你要怎樣？」立委陳菁徽指控，只要不同意賴政府就被抹黑抹紅，甚至與行政院聯手形成不副署、不公布、不執行的新三不運動，呼籲民眾支持彈劾案。

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