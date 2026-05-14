中國操弄一中打壓我APEC參與 外交部譴責

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批中矮化我國地位 違背承諾

今年度亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議五月廿二日、廿三日在江蘇省蘇州市舉辦，我國將由行政院政務委員楊珍妮率團與會。中國國台辦發言人張晗昨表示，中方將按照「一個中國」原則與APEC有關諒解備忘錄規定及慣例處理台灣參會事宜。對此，外交部嚴厲譴責，痛批中國違背前年為爭取主辦權所做出的承諾，惡意打壓我國參與地位，任何企圖矮化或排除台灣平等尊嚴參與的政治操作，我國絕不接受，也將聯合理念相近夥伴堅決反制。

外交部表示，我國是APEC正式會員，自一九九一年加入至今，即與其他會員同享平等尊嚴參與的權利。中國無視APEC相關規範及長期以來建立的良好實踐，違背其二〇二四年為爭取主辦權所做出的承諾，惡意打壓我國的參與地位，不僅破壞APEC和諧，更凸顯其霸道的威權本質，外交部再次嚴厲譴責，表達最強烈的抗議與不滿。

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外交部強調，我國於一九九一年簽署的入會備忘錄中，並無「一個中國原則」的文字，並且敘明我國與其他APEC成員在平等基礎上參與各項會議及活動。至於中國所簽署的入會備忘錄中，APEC也僅表示注及（taking note of）中方所謂「一個中國原則」及主權國家與地區經濟體應有所區別的立場，並未同意或接受。

外交部嚴正要求中國善盡主辦經濟體的責任，遵守APEC所有會員平等參與的核心原則，確實依據APEC相關指引、規範、實踐及其所做承諾，以具體行動確保我國平等參與今年在中國舉行的所有APEC會議與活動。

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