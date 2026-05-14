為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    WHA將開幕 呂建德︰歡迎習近平來台觀摩健保

    2026/05/14 05:30 記者林志怡／台北報導
    世界衛生大會（WHA）18日將於日內瓦開幕，外交部次長陳明祺（右起）、衛福部次長呂建德、台灣醫界聯盟基金會董事長吳樹民、民進黨立委王正旭、基金會執行長林世嘉昨出席台灣行動團行前記者會。（記者羅沛德攝）

    世界衛生大會（WHA）18日將於日內瓦開幕，外交部次長陳明祺（右起）、衛福部次長呂建德、台灣醫界聯盟基金會董事長吳樹民、民進黨立委王正旭、基金會執行長林世嘉昨出席台灣行動團行前記者會。（記者羅沛德攝）

    中國號稱社會主義國家 醫療水準卻越來越差

    世界衛生大會（WHA）將於五月十八日開幕，我國也將組成行動團前往瑞士日內瓦交流。衛福部次長呂建德說，台灣擁有全世界最好的全民健保體系，覆蓋率達到九十九．九八％，中國雖號稱社會主義國家，不只無法完成健保覆蓋，近年醫療水準反而越來越差，「我們誠懇的歡迎習近平先生到台灣看一看全民健保」。

    台灣行動團 前進日內瓦

    呂建德說，今年台灣不以悲情訴求，而是透過軟實力告訴世界，世界衛生組織（WHO）不能沒有台灣，並分享透過全民健保制度達成WHO「Universal health coverage」的經驗，以及提前完成消除C型肝炎、發展精準醫療結合人工智慧（AI）的進步科技與堅強實力。

    呂建德也提到，台灣已經提早達成消除C型肝炎的目標，這次也將舉辦台灣醫療展，總計有卅一家醫療院所，如台大醫院、台中榮總等，以及重要醫療廠商，會在日內瓦分享台灣的精準醫療、進步科技與堅強實力。

    外交部次長陳明祺則強調，台灣在新冠肺炎疫情後充滿自信能對世界衛生促進做出貢獻，卅三年來持續對國際社會表達台灣參與聯合國體系的渴望，並展現公私協力精神，只有台灣的民選政府才是對外代表台灣的唯一合法政府。

    「雙部長」是否參與成焦點

    至於今年是否會由雙部長參與WHA？呂建德表示，這次有一個雙部長會議已經籌劃很久，並對於怎麼向世界展現軟實力，做了很多討論；但衛福部補充，外交部長林佳龍是否親自前往日內瓦參與WHA行動團活動，相關說法以外交部為準。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播