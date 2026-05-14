WHA將開幕 呂建德︰歡迎習近平來台觀摩健保

世界衛生大會（WHA）18日將於日內瓦開幕，外交部次長陳明祺（右起）、衛福部次長呂建德、台灣醫界聯盟基金會董事長吳樹民、民進黨立委王正旭、基金會執行長林世嘉昨出席台灣行動團行前記者會。（記者羅沛德攝）

中國號稱社會主義國家 醫療水準卻越來越差

世界衛生大會（WHA）將於五月十八日開幕，我國也將組成行動團前往瑞士日內瓦交流。衛福部次長呂建德說，台灣擁有全世界最好的全民健保體系，覆蓋率達到九十九．九八％，中國雖號稱社會主義國家，不只無法完成健保覆蓋，近年醫療水準反而越來越差，「我們誠懇的歡迎習近平先生到台灣看一看全民健保」。

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台灣行動團 前進日內瓦

呂建德說，今年台灣不以悲情訴求，而是透過軟實力告訴世界，世界衛生組織（WHO）不能沒有台灣，並分享透過全民健保制度達成WHO「Universal health coverage」的經驗，以及提前完成消除C型肝炎、發展精準醫療結合人工智慧（AI）的進步科技與堅強實力。

呂建德也提到，台灣已經提早達成消除C型肝炎的目標，這次也將舉辦台灣醫療展，總計有卅一家醫療院所，如台大醫院、台中榮總等，以及重要醫療廠商，會在日內瓦分享台灣的精準醫療、進步科技與堅強實力。

外交部次長陳明祺則強調，台灣在新冠肺炎疫情後充滿自信能對世界衛生促進做出貢獻，卅三年來持續對國際社會表達台灣參與聯合國體系的渴望，並展現公私協力精神，只有台灣的民選政府才是對外代表台灣的唯一合法政府。

「雙部長」是否參與成焦點

至於今年是否會由雙部長參與WHA？呂建德表示，這次有一個雙部長會議已經籌劃很久，並對於怎麼向世界展現軟實力，做了很多討論；但衛福部補充，外交部長林佳龍是否親自前往日內瓦參與WHA行動團活動，相關說法以外交部為準。

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