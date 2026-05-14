少了4700億 賴籲朝野重新支持完整國防

賴清德總統（記者田裕華攝）

藍白版本大打折扣、缺乏整體性 對美軍購需求都未必足夠

在藍白主導下，立法院上週三讀通過預算上限七八〇〇億元的國防特別條例，較行政院版本短少四七〇〇億元。兼任民進黨主席的總統賴清德昨在民進黨中執會上強調，該版本大打折扣、缺乏整體性，恐怕連對美軍購需求都未必足夠，執政團隊必積極因應提出相關作為，呼籲立法院朝野共同合作、重新審慎思考，支持國家防衛能力的完整建構。

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賴清德說，行政院目標是建立一套彼此支援、環環相扣的整體防衛體系，但在立法院在野黨團聯手下，不僅將商購、委製與國防供應鏈等重要項目通通排除，沒有完整納入整體規劃，同時也把預算規模下砍到七八〇〇億元，恐怕連對美軍購需求，都未必足夠。

賴指出，更令人憂心的是，這次特別條例中，新增有別於正常預算審查程序的規定，要求條例通過後，行政院須再次赴立法院進行報告，並經同意後才能夠編列預算；且在野黨將預算審查改成「一年一審」，這都可能會造成審議延宕、刪減、付款銜接困難等執行風險。

賴進一步盤點，在野黨刪除的項目，包含國防自主委製與台美共同研發等關鍵內容，都是台灣強化防衛韌性、建立不對稱戰力、支撐持久作戰能量的關鍵環節。任何一個環節出現缺口，都可能影響整體防衛體系的完整性，任何一次延宕，都會增加全體國人共同承擔的安全風險。

台中無人機產業怎麼辦？盧秀燕︰就是等川普

台中市長盧秀燕昨出席活動受訪表示，川習會可能關係到軍購，也可能關係到科技、經濟、台灣前途，我們要注意川習會對台灣軍購會不會有什麼樣的影響，她呼籲國家高層，對於川習會應該要密切的觀察，同時積極的因應跟準備。

由於台中是無人機產業重鎮，媒體再問軍購案被刪四七〇〇億元，影響台中無人機產業怎麼辦？盧秀燕仍強調「就是等川普！」

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