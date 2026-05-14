民進黨提名沈伯洋 對決蔣萬安 賴讚沈：首都市長不二人選

沈伯洋對決蔣萬安

二〇二六首都戰鼓擂起，民進黨昨通過提名立委沈伯洋參選台北市長，挑戰國民黨籍的現任市長蔣萬安。兼任民進黨主席的總統賴清德強調，沈具備國際視野的高度、跨域治理的廣度，以及對城市市民的溫度，三度空間的治理，是台北市長的不二人選。

沈提無限城論壇 連結國際大城

民進黨中執會昨通過徵召程序，會後由賴清德召開記者會，為沈伯洋披上競選背帶。賴表示，沈對台北有深厚感情，看待城市治理，並非單一政策的堆疊，而是彼此連動的整體生態系統；沈提出「無限城論壇」，凸顯目前台北市治理的不足，現任市長將城市外交侷限在兩岸論壇，但首都應該與國際大城市建立更廣的連結。

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沈伯洋說，自己是土生土長的台北人，從小在五分埔長大，親眼看著信義區從農田變成繁華街區。台北擁有全台最好的條件，但交通、環境衛生、食安與托育等問題，讓市民越來越難感受到城市正在變好。

沈：市民參與治理 讓台北驕傲

「台北的靈魂是來自市民的參與，而非當權者的權力光環」。沈強調，城市治理不能只靠「貼OK繃」，而是要建立完整的生態系，透過改善交通、勞動、長照、社區與治安政策整合，凝聚社區、帶動街區經濟與文化發展。

沈伯洋並感性分享收養女兒的過程，讓他相信改變是可能的，只是需要開始、需要決心。做為一名學者、一位父親，無論立場與顏色，他都願意傾聽市民聲音，和市民攜手努力，讓台北成為令人驕傲的偉大城市。

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