中國外交部：反對美國軍售台灣 立場一貫

中國外交部發言人郭嘉昆十二日表示，川普訪中期間，兩國元首將就事關中美關係，以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。（路透檔案照）

美國總統川普即將訪問中國，針對川習表示將與中國國家主席習近平討論未來美國對台軍售，中國外交部十二日回應，中方反對美國向台灣出售武器的立場是一貫的、明確的。中共黨媒人民日報也刊登文章，重申台灣議題是中美關係的「紅線」，希望美方避免誤解誤判、防止衝突對抗。

中國外交部發言人郭嘉昆表示，川普訪中期間，兩國元首將就事關中美關係，以及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。中方反對美國向「中國台灣地區」出售武器的立場，是一貫的、明確的。

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至於川普表示將提出香港壹傳媒創辦人黎智英案件，郭嘉昆重申，黎智英是「反中亂港」事件的主要策劃者和參與者，香港事務屬於中國內政，中央政府堅定支持香港司法機關依法履職盡責。

中國外交部直至十一日才證實川普這次國是訪問的時間表。分析家指出，中方這次接待川普的規格，將不如二〇一七年川普訪中的待遇，雙方之間的多項棘手議題，也可能影響川普和習近平會面的熱度，峰會成果應該有限。

北京清華大學戰略與安全研究中心主任、國際關係學系教授達巍向中央社表示，中國在這次「川習會」追求的目標，仍是希望中美關係總體穩定，但當前中美關係已發生極大變化，變成有一定競爭性的關係；加上川普的不可預測性，中方不會為了得到川普的一句話來做「交易」，但一定會重申自身利益和立場。

達巍認為，台灣議題較為複雜敏感，短期較突出的問題是美國對台軍售，「川習會」可能會觸及，但台灣議題應該不會有結構性的變化。

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