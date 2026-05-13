川習會台灣議題受矚目 美議員：華府須表明對台軍售不變

美國總統川普十三日赴中國進行三日訪問，將與中國國家主席習近平在「川習會」中討論對台軍售事宜，引發國際和美國國會關切。（美聯社檔案照）

美國總統川普十三日赴中國進行三日訪問，將與中國國家主席習近平在「川習會」中討論對台軍售事宜，引發國際和美國國會關切。共和黨參議員提里斯呼籲，華盛頓必須清楚表明對台軍售立場不變。

提里斯：美國明白台灣重要性

中央社報導，提里斯在智庫「布魯金斯研究所」舉行的美中競爭研討會中表示，美國國會核准的一四〇億美元對台軍售流程已在進行，因故延宕等同對中國創下先例。

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提里斯主張，華府必須清楚表明對台軍售立場沒有出現變化，美國明白台灣在人道、經濟與財政等領域的重要性，台灣若受北京控制，全球經濟會走向何方，相信美國民眾心中有數。

提里斯期盼美中建立具意義且平等的關係，全球將因此受益，但也必須溝通雙方「紅線」，其中之一便是任何改變對台立場的風吹草動。他強調，雙方要討論開放市場及其它合作固然是好事，「但我們都知道房間裡的大象是台灣地位問題」。

美國史丹佛大學胡佛研究所研究員傅立門，在華府智庫哈德遜研究所與台灣前立委許毓仁對談活動中，示警北京利用川普在外交事務上的不確定性操作賣台論。

傅立門指出，「川普賣台」論述具聳動性且易於引發關注，這正是北京的策略和政治盤算，削弱台灣人民士氣，使民眾自認別無選擇，只能選擇國民黨候選人，讓台灣回到「九二共識」談判基礎。

傅立門表示，北京會利用一切手段，包括社群媒體、統戰等作為打擊台灣信心和士氣的武器。傅立門以自身觀察而論，美國國會跨黨派、政府跨部門體系，以及美國盟友和夥伴間的對台支持力道正處在強勁時期。

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