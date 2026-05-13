川習會倒數》藍憂台灣淪棋子 綠：有台灣關係法支撐

民進黨立法院黨團昨日舉行輿情回應記者會，黨團幹事長莊瑞雄（中）、書記長范雲（右）、副幹事長陳培瑜（左）出席。范雲回應川習會議題時表示，台美關係有「台灣關係法」作為支撐，無論誰擔任美國總統，都是超越黨派共同遵守的法律基礎。（記者羅沛德攝）

「川習會」預定明日登場，屆時將討論美國對台灣的軍售議題。對此，立法院國民黨團昨表示，台灣在美中台三角關係中愈來愈像一枚棋子、而非自主參與者，黨團要求行政院在川習會後立刻提出國安風險評估，並向立院進行專案報告；民進黨團則表示，台美關係有「台灣關係法」作為支撐，外界不用過度緊張。

國民黨團要求政院 峰會後提國安專案

立院民眾黨團總召陳清龍則認為，台灣絕對不能成為大國談判的籌碼，呼籲執政黨不要過度樂觀，保護國家的安全及國家的主權，是絕對不容跨越的紅線。

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國民黨團書記長林沛祥召開記者會指出，川習會美國重視的是五B，包括波音客機、美國牛肉與黃豆進口、新投資委員會及新貿易委員會；而中共重視的則是三T，包含關稅、科技以及台海議題；而雙方共同重視的則是所謂的人工智慧AI。

林沛祥表示，國際政治從來都不是童話故事，大國之間永遠只有利益，沒有永遠不變的承諾。如果川習會之後美中出現緩和的訊號，對台灣最直接的衝擊會有國安、外交、經貿等三大層面。

民進黨團：會持續關注 不用過度緊張

國民黨團提出四項具體要求，包括川習會後行政院立刻提出國安風險評估，並向立院進行專案報告；賴清德總統應向美方喊話，美中可以談利益，但不能犧牲台灣的安全與國際空間；外交部與國安會立即盤點國際局勢變動下的外交備援方案；政院立即啟動產業衝擊應變機制，提出完整的風險預警與協助方案。

立院民進黨團幹事長莊瑞雄表示，從美國國務院、美方官員對台灣立場的談話，都能看出美方一再對台政策的穩定與支持；台海和平穩定攸關全球利益，在「川習會」中討論台灣議題，其實非常合理，民進黨團會持續關注，不用過度緊張，台灣會持續與美方緊密合作，共同致力於區域的安全與穩定，這是台美之間的共識。

民進黨團書記長范雲補充說明，台美關係有「台灣關係法」作為支撐，無論誰擔任美國總統，都是超越黨派共同遵守的法律基礎。這也不是第一次川習會，與其擔心川普講什麼，不如關心軍購條例中被藍白刪除的不對稱戰力部分，要如何盡速補上，這對台灣國防韌性、深化台美合作與信任是非常重要的事。

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