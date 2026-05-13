川習會倒數》國安官員：台灣別看到砧板 就當自己是沙西米

美國總統川普即將與中國國家主席習近平會面，並討論美國對台軍售議題。我國安官員昨受訪分析，從美國的立場來說，「川習會」最重要的目標就是「管理中國風險」。（美聯社檔案照）

立院大砍軍購成北京籌碼 才是風險

美國總統川普與中國國家主席習近平即將會面，並將討論美國對台軍售議題。國安官員昨受訪分析，美國在「川習會」最重要的目標就是「管理中國風險」，中國對區域的威脅，不是兩岸問題，是地緣安全與威權擴張問題，「台灣不要看到砧板，就以為自己是沙西米！」台灣真正要關注的風險是，中國以「台灣國會大砍軍購」遊說美方停止支持台灣防衛。

國安官員指出，美方打算處理兩大核心議題。第一是美中貿易衝突的階段性解決，包含中國全球傾銷對美國在內工業基礎與民生經濟的衝擊，連帶從「紅色供應鏈」等問題帶來的國安風險；第二則是降低中國為全球地緣政治帶來的不確定性。

請繼續往下閱讀...

官員表示，無論在西太平洋（包括台海）、中東乃至於全球南方，中國的「非和平擴張風險」日增，去年九月三日天安門城樓上的「CRINK」（中國、俄羅斯、伊朗、北韓）大集合，這些國家帶給全球的經濟、安全風險，都到了必須面對、解決的關鍵時刻，基於整體安全的必要，美中必須有此一會。

國安官員認為，太侷限於「美中台」的角度來看待「川習會」，或自貶身價地將台灣當成「可能被出賣的籌碼」，都是以偏概全、脫離常識，無法看見全貌，就像看台灣的軍購，老是以為放在兩岸關係的天秤上，所以把自己套進「兩岸關係好，就不需要軍備」的虛假公式中。

第一島鏈安全 美國家利益重中之重

這位官員強調，整個第一島鏈都在因為中國威脅而提高國防準備，對美國而言，第一島鏈的安全，乃至於西太平洋的穩定，才是攸關其國家利益的重中之重，「台灣不要看到砧板，就以為自己是沙西米。」

對於川普預告「川習會」將觸及對台軍售，國安官員反問，歷次美中元首會談，北京哪次不談停止對台軍售？但美國並未因此改變國家安全戰略（NSS），仍清晰地將台灣定位為全球半導體供應鏈的關鍵節點，強調台灣連結印太航道與區域安全結構的地緣重要性，以及對美國經濟與戰略的影響，同時致力打造一支能在第一島鏈遏止侵略的軍隊，提升對台灣及周邊區域的共同拒止能力。

這位官員強調，在美方的合作與協助下，台灣整體國防的強化，過去幾年進展最為迅速，惟上一次國民黨執政時自我降低國防投資、坐視中國軍費瘋狂成長，現在台灣與其擔心成為籌碼，不如持續讓自己無可或缺。

該官員說，台灣在「川習會」真正該關注的風險是，中國會將我國國會大砍軍購包裝成「國會民意反對軍購」，進而遊說川普停止支持台灣防衛，這恐怕也是中國沒有特別表態的原因。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法