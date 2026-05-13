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    首頁 > 政治

    川普：將與習談美台軍售 不認為中國會犯台

    2026/05/13 05:30 編譯林家宇／綜合報導
    美國總統川普將於十三至十五日訪問中國，與中國國家主席習近平舉行「川習會」。川普十一日證實，會與習近平談論美國對台軍售，他也認為習近平不會攻打台灣。（美聯社）

    美國總統川普將於十三至十五日訪問中國，與中國國家主席習近平舉行「川習會」。川普十一日證實，會與習近平談論美國對台軍售，他也認為習近平不會攻打台灣。（美聯社）

    跨黨派參議員促川普 向北京表明「美國對台支持不容談判」

    美國總統川普將於十三至十五日訪問中國，與中國國家主席習近平舉行「川習會」，已確定台灣議題會是討論項目之一。川普十一日證實，會與習近平談論美國對台軍售，他也認為習近平不會攻打台灣。

    川普：台灣獲得日本等國眾多支持

    被媒體問及是否會與習近平討論對台軍售？川普表示，「我會討論這件事」、「習主席不樂見我們這麼做（軍售），這會是許多我會談論的事情之一」。他說習近平應該是那個更想提起台灣話題的人，「他會比我更想提起台灣」。

    談及台海緊張局勢爆發的可能性，川普說，「我不認為這會發生」、「我認為我們會相安無事。我和習主席關係非常良好，他曉得我不希望這件事發生」。川普還提到，台灣距離美國很遠，但距離中國很近，台灣在區域內獲得來自日本和其他週邊國家的眾多支持。

    川普表明，除台灣之外，他還會與習近平討論伊朗和能源問題，「我與習近平主席關係很好，我們正在做很多生意，聰明的生意。」

    此外，川普說，他也會向習近平提起被拘押的香港民主人士黎智英，以及自去年十月以來就被拘押，並被控非法使用網路資訊的中國著名家庭教會「錫安教會」創辦人金明日牧師案。川普在白宮對記者說，黎智英「給中國造成了很多麻煩，他試圖做正確的事情，但沒有成功，進了監獄。人們希望他獲釋，我也希望看到他出來。我會再次提出他的事情。」

    「彭博經濟研究」地緣經濟首席分析師威爾希指出，習近平將加強反對對台軍售，甚至不惜以關鍵礦產作為籌碼，此舉可能對未來的軍售案產生寒蟬效應。若川普從習近平口中得知，或感覺到北京對軍售的反彈巨大到可能再次危及礦產供應，便可能導致軍售進一步延宕。

    由民主黨參議員夏亨、昆斯、絲拉金、達克沃絲、金安迪與羅森，以及共和黨參議員提里斯與匡希恆在八日致川普的聯名信函寫道，由國會在二〇二六年一月核准的對台一四〇億美元軍售，對美國自身國家利益至關重要。來自兩黨的這八位參議員在信中敦促川普，應該向北京明確表示，「美國對台灣的支持不是可以談判的事項」。

    信中強調，中國對台侵略將產生廣泛衝擊，美國家庭會承受劇烈且長期的通貨膨脹和供應鏈混亂，摧毀製造業職缺，美國還會因此失去關鍵盟友，北京將在區域內成為主宰性的力量。

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