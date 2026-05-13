賴瑞隆提城市願景 將承擔「第四棒挑戰」

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的競選主視覺以「南方崛起，邁向國際」為主題，色系採用桃紅色。（記者李惠洲攝）

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆昨天公布競選主軸與全新主視覺，提出下一階段城市願景，有信心承擔「第四棒挑戰」；他也規劃與沈伯洋透過北高串聯，帶動全台灣的勝利。

競選主視覺以「南方崛起，邁向國際」為主題，色系採用桃紅色，象徵創意與熱情；賴瑞隆強調，主視覺不只是選舉識別，更展現開創嶄新黃金十年的決心。

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賴瑞隆說，謝長廷改變形象、陳菊翻轉命運、陳其邁打造光榮，接下來最關鍵「第四棒」，是在前三棒奠定基礎上，進入更高值且國際化的新局；自己長期參與高雄轉型，有責任承擔「第四棒的挑戰」。

賴瑞隆主張打造「半導體先進製程暨封測中心」，未來任務是深化生態系，全力整合中央、地方與民間資源，打造具全球競爭力的產業「高雄隊」；未來將規劃「AI算力暨應用服務中心」，讓算力成為百業升級的重要底座。

他進一步說，高雄要邁向國際，短期持續強化高雄港與小港機場能量，中期整合大亞灣、會展、郵輪、物流與國際商務，長期推動「廿四小時海上國際機場」的評估，成為台灣面向國際的新入口。

針對民進黨將於今天拍板徵召沈伯洋出戰台北市長，賴瑞隆稱讚他是是不可多得的人才，「未來將規劃北高串聯、也會有六都串連，帶動全台灣的勝利！」

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