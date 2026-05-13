為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    《24年未提名》國民黨徵召洪志明 參選東港鎮長

    2026/05/13 05:30 記者陳彥廷／屏東報導

    屏東縣東港鎮為沿海門戶鄉鎮，但國民黨不僅已長達三十三年未執政，連提名都放棄二十四年，基層焦慮屆屆堆積，今年因民進黨很可能不提名，國民黨議長周典論進行協調，黨部主委蘇清泉也順應趨勢，昨天兩人罕見同台，於東港黨部正式宣布徵召前鎮民代表洪志明參選鎮長。

    與無黨籍現任黃禎祥對戰

    東港鎮目前人口四．五萬人，為屏東縣第二大鎮，鎮內以特產黑鮪魚、油魚子及櫻花蝦合稱「東港三寶」馳名，鎮內還有廣大農地，稻米、紅豆等遠近馳名，加上大鵬灣國家風景區帶動觀光發展，可說是國內「魚米之鄉」代表，一度是國、民兩黨壓重兵必爭之地，但國民黨卻自二〇〇二年就開始缺席，至今未曾提名人參選。

    現任鎮長黃禎祥雖為無黨，但仍具泛綠色彩，民進黨預料不會再提名，值此空窗，不僅國民黨基層勸進聲不斷，甚至連漁會系統因為洪志明的出線和周典論「破冰」，周典論也證實，大家都知道他和東港區漁會系統長期不睦，但這幾個月竟連漁會都跟他說要是國民黨提名鎮長就會支持，因此決定協調主委蘇清泉徵召洪志明。

    現年五十一歲的洪志明為小琉球人，現於大鵬灣經營遊湖船，亦長期擔任蘇清泉助理，他指出，曾任兩屆鎮代，對鎮務早有許多規劃藍圖，未來若當選可直接上手，訴求鄉親支持。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播