《24年未提名》國民黨徵召洪志明 參選東港鎮長

屏東縣東港鎮為沿海門戶鄉鎮，但國民黨不僅已長達三十三年未執政，連提名都放棄二十四年，基層焦慮屆屆堆積，今年因民進黨很可能不提名，國民黨議長周典論進行協調，黨部主委蘇清泉也順應趨勢，昨天兩人罕見同台，於東港黨部正式宣布徵召前鎮民代表洪志明參選鎮長。

與無黨籍現任黃禎祥對戰

東港鎮目前人口四．五萬人，為屏東縣第二大鎮，鎮內以特產黑鮪魚、油魚子及櫻花蝦合稱「東港三寶」馳名，鎮內還有廣大農地，稻米、紅豆等遠近馳名，加上大鵬灣國家風景區帶動觀光發展，可說是國內「魚米之鄉」代表，一度是國、民兩黨壓重兵必爭之地，但國民黨卻自二〇〇二年就開始缺席，至今未曾提名人參選。

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現任鎮長黃禎祥雖為無黨，但仍具泛綠色彩，民進黨預料不會再提名，值此空窗，不僅國民黨基層勸進聲不斷，甚至連漁會系統因為洪志明的出線和周典論「破冰」，周典論也證實，大家都知道他和東港區漁會系統長期不睦，但這幾個月竟連漁會都跟他說要是國民黨提名鎮長就會支持，因此決定協調主委蘇清泉徵召洪志明。

現年五十一歲的洪志明為小琉球人，現於大鵬灣經營遊湖船，亦長期擔任蘇清泉助理，他指出，曾任兩屆鎮代，對鎮務早有許多規劃藍圖，未來若當選可直接上手，訴求鄉親支持。

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