蕭景田稱通知魏平政今北上 魏平政：誰徵召誰負責成敗

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田已經通知考紀會前主委、律師魏平政（右）今天北上，因為有「很高機率」獲得徵召提名。（資料照）

國民黨彰化縣長提名作業峰迴路轉，國民黨彰化縣黨部主委蕭景田昨天表示，他已經通知考紀會前主委、律師魏平政今天北上，因為有「很高機率」獲得徵召提名；自認民調最高的立委謝衣鳯對此不滿表示，「我的國民黨DNA很純正」，徵召是黨中央及縣黨部聯合決定政策，成敗就由他們去負起責任。

針對彰化縣提名事宜，國民黨提名審核委員會日前已授權組發會徵召，因此國民黨週一已確認週三提名。據了解，黨主席鄭麗文對於蕭景田提早泄漏相關訊息有些抱怨，認為大家已經協議好不能提前說，怎麼蕭自己又講出來？

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蕭景田指出，根據國民黨的縣市長徵召提名辦法，如確定今天公布彰化縣長徵召人選，提名人選也會在場，他判斷提名魏的機率很高。

對此，表態堅決參選的謝衣鳯表示，徵召是黨中央及縣黨部聯合決定，成敗就由他們去負起責任，但自己擁有的國民黨DNA，應該比某人更純正吧！她喊話國民黨中央不應空降、徵召平時沒有在經營地方的人選，否則彰化縣的一盤好棋可能因為一著不慎，導致滿盤皆輸，未來她會積極回應基層的期待。

據了解，謝衣鳯強調「DNA純正」，是因為魏平政在廿年前曾以無黨籍身分參選社頭鄉長，最後輸給國民黨提名的蕭如意，如今魏可能出線，才讓謝做出這樣的回答。

謝示警，過去國民黨在彰化也曾有空降人選，但結果都不好，代表彰化需要重視在地經營。在民調等各項參考指標裡，她都是目前藍白認定最強的參選人，如果黨執意要徵召及空降，如何能在短時間整合所有地方派系、山頭、基層民代？

爭取提名的前立委柯呈枋強調，黨中央決定人選的過程看不到公平與原則，看不到對地方聲音的尊重，「這是把彰化人當塑膠」；爭取提名的彰化工策會總幹事洪榮章則說，自己是黨工出身，只能予以尊重。

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