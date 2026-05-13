綠今徵召沈伯洋選北市 徐巧芯酸「樂見」 各黨派難得的共識

國民黨立委徐巧芯昨酸沈伯洋參選台北市長，「就靠他拯救國民黨整場大選」，沈伯洋笑回「這也是功德一件」。（記者羅沛德攝）

民進黨今將徵召不分區立委沈伯洋參選台北市長，國民黨立委徐巧芯昨稱「樂見啊！」不只綠營台北市議員樂見，藍營市議員及立委都很樂見，先前一直很焦慮憂心，擔心批評沈導致民進黨不提名，在得知民進黨要提名沈伯洋參選台北市長，他們積了很久的不安，終於得以釋放。

民進黨政策會執行長吳思瑤則表示，國民黨立委接連出手攻擊，顯示台北市長蔣萬安「不安」，沈的強項是傾聽民意並提出市政解方，這也是蔣做不到的事。

請繼續往下閱讀...

民進黨中執會今將通過徵召程序，由兼任民進黨主席的總統賴清德親自召開提名記者會，正式公布沈伯洋參選並為其繫上競選背帶。

做蛋糕又變髮 徐：沈人設變化多

徐巧芯表示，沈伯洋最近的人設變化非常多，一下子做蛋糕、打籃球，一下又變成了莫札特、木村拓哉、張孝全般的性魅力，甚至因為剪了頭髮，「蔣萬安好像不敢直視他、怕了」；沈還主張用讓老鼠吃賀爾蒙藥、進行避孕的方式來解決鼠患；綠委莊瑞雄甚至還說，這樣兩天就能解決鼠患。她認為，類似的發言未來可能會越來越多。

徐巧芯也說，民進黨籍台北市議員樂見沈伯洋參選市長，國民黨的大家也都是樂見，各黨派之間難得能找到共識。徐批評，有人稱沈對戰蔣萬安是「雙帥對決」，但帥不帥從來不是擔任台北市長的重點，沈這兩年多來擔任立委都是抗中保台、造謠抹黑抹紅，沒看到對台北市政有何具體爭取。

沈：讓別人那麼開心 我也愉悅

沈伯洋則幽默回應，如果他出線讓別人那麼開心，他也覺得非常愉悅，關心台北市有很多面向，從政策、與市議員座談、或到地方蒐集意見等，他在立法院外交及國防委員會，當然會專注國防外交的工作。

擔任沈伯洋競選總幹事的吳思瑤指出，沈連續四度被公督盟選為優秀立委，與同屬外委會的徐巧芯相比，社會可公評兩人的專業程度。她也預告，相關市政政策將在正式獲得提名後陸續端出，沈的強項是真誠傾聽，未來將針對市政問題提出解方，讓市民有感，這絕對是蔣萬安做不到的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法