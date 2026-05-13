家族與財團投資建渡假村？ 議員點名吳秀華就是土地所有權人

東映渡假村基地所在共十筆農牧用地，申請變更為遊憩用地，簽具同意書的地主之一是吳秀華。（記者黃明堂翻攝）

國民黨台東縣長參選人吳秀華被爆出家族與財團投資建東映渡假村，縣議員林參天昨質詢時進一步出示農牧用地申請變更地目興建渡假村的土地同意書，共同地主正是吳秀華本人及三地集團董事長鍾嘉村，點名吳秀華就是該開發案的土地所有權人，涉及複雜的政商利益糾葛。

吳秀華：一切合法合規

吳秀華僅回應說「一切合法合規」，未進一步說明。民進黨台東縣長參選人陳瑩表示，對此爭議的細節，她並不十分清楚，但她重申，如有涉及不法，司法單位應勿枉勿縱追查。

請繼續往下閱讀...

無黨籍議員林參天前天質詢時，爆料縣府動用公庫預算，在台東市建和將原本三米寬的農路違常拓寬至十五米，是為了替吳秀華胞兄吳俊立與南部地產大亨「三地集團」鍾嘉村合資的「東映渡假村」開路。林昨天質詢時展示了「土地變更使用同意書」，內容是同意「東利開發有限公司」申請土地編定變更為特定專用區遊憩用地等，十筆建和段土地面積共約七．四公頃，立同意書人正是「吳秀華」及「鍾嘉村」，兩人土地持分各半，立同意書時間是二〇一七年。

林參天痛批，吳秀華在今年五月監察院刊登的財產申報中存款有一億多元，是否與此開發案息息相關，必須交代清楚。他指出，政府單位在此案中無視國家法律，竟然核准了遠超法規上限六公尺寬的農路，質疑這就是為特定開發案量身打造的便利之門。

林參天質詢時直指吳秀華就是實質地主，卻在面對公眾質疑時意圖撇清關係，如此龐大的農牧用地變更為旅館與遊憩專用區，背後涉及鉅額利潤與複雜的土地權限變更，吳秀華應正面回應與東利開發的真實關係，並對外說明其財產申報中不明來源的款項是否與此土地處分案有關，絕不容許民意代表利用特權掏空台東資源。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法