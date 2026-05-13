批中拿飛安當政治籌碼 賴：無法阻撓台灣走向世界

總統賴清德應丹麥「民主聯盟基金會」邀請，以錄影方式在「哥本哈根民主高峰會」發表演說。（圖擷取自總統府YouTube）

總統賴清德昨應丹麥「民主聯盟基金會」邀請，以錄影方式在「哥本哈根民主高峰會」發表英語演說。賴提及上月原訂訪問史瓦帝尼，卻遭中國阻絕正常航線，讓全球看清威權正企圖強加規則於世界，甚至不惜拿全球飛航安全作為政治施壓的籌碼，然而，任何試圖孤立台灣的阻撓，都無法改變台灣走向世界的決心，「只要我們站在一起，自由的光就不會熄滅」。

「哥本哈根民主高峰會」在丹麥皇家劇場舉行，邀請丹麥總理佛瑞德里克森、格陵蘭總理尼爾森、加拿大前副總理方慧蘭、美國前國家安全顧問波頓、日本前數位、外務及國防大臣河野太郎等各國政要，以及來自美國、英國、加拿大、丹麥、烏克蘭、委內瑞拉及瑞典等各國產學界人士、公民團體及民運領袖等與會。

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賴清德表示，世界正處於民主與威權拔河的關鍵轉折點，從歐洲、中東到印太區域，威權勢力持續集結，並透過軍事恫嚇、經濟脅迫、網路攻擊與灰色地帶行動，對世界的和平穩定與民主發展，帶來更嚴峻的挑戰。

賴清德提到，上個月他原訂率團訪問史瓦帝尼，卻遭遇中國阻絕正常航線的行徑，這讓全球民主社群更清楚地看見，威權政權正企圖強加他們的規則於世界，甚至不惜打破國際慣例，將全球飛航安全與民航秩序作為政治施壓的籌碼。這些挑戰一再提醒我們，面對威權主義擴張，任何民主國家都無法置身事外；唯有全球民主陣營團結一致，才能為自由世界築起更堅韌的防線。

賴清德表示，他要向所有在壓力下仍選擇支持台灣的民主夥伴表達敬意與感謝，感謝美國在安全事務上的堅定承諾，協助我們強化防衛能力；感謝歐盟與歐洲各國多次重申台海和平的重要性；感謝日本、菲律賓、澳洲等印太夥伴持續為區域穩定發出正義之聲，每一次發聲，都是對侵略者最強而有力的嚇阻，也是守護共同價值最堅實的盾牌。

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