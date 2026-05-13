被爆要求食宿落地招待 鄭麗文訪美排場大 僑胞怨嚇死人

國民黨主席鄭麗文六月一日將啟程訪美。（記者陳逸寬攝）

國民黨主席鄭麗文六月一日將啟程訪美，據了解，不僅行程長達十四天，連訪團人數都高達十四位，堪比總統候選人訪美規格，還「希望」僑界「落地招待」，不只僑宴，連食宿、交通都要僑胞出錢，讓僑胞抱怨連連，直呼全部都要招待「嚇死人」，沒有主席訪美如此陣仗。

堪比總統候選人規格

對此，國民黨文傳會主委尹乃菁表示，海外部主任有跟僑胞開線上會，有熱心的僑胞主動詢問，主席的食宿、交通需不需要他們的協助？海外部表示黨中央有編預算，會自己負責，但如果認識飯店或是車子願意提供一些協助，黨中央當然很感謝。尹強調，一切都在黨部的預算之內，沒有說要僑胞負責什麼食宿、交通這件事。

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鄭中央：沒這回事

鄭麗文訪美行程目前暫訂六月一日赴舊金山，三日轉往波士頓，七日到紐約，八日華盛頓，華府行程結束後再前往洛杉磯，德州行程尚在安排中。

據了解，鄭麗文這次訪美的僑宴，也歡迎「中國僑胞」參加；非典型行程可能會安排鄭與留學生座談，屆時可能也有中國留學生參與。僑胞說，黨部表示，鄭麗文大陸的粉絲很多，所以歡迎他們參與。

僑胞表示，依慣例，下半年開始，黨中央跟部分候選人都會跟海外募款，如果黨中央還希望各地能負擔訪問團的一切費用，實在是吃不消。

僑胞指出，主席關心海外黨員是好事，問題在「是妳主動要來，不是受邀前來，還要我們負擔一切開銷，實在說不過去」、「歷任主席出訪沒有這樣搞的，大家最多就是認桌、買票參加僑宴」。該僑胞表示，有黨所、有收入的地方，例如舊金山的駐美國總支部，負擔訪團一切開銷沒有問題；沒有黨所、沒有收入的地方，如華府、洛杉磯就慘了，黨務幹部必須募款來接待鄭主席到訪。

黨內人士表示，鄭麗文訪美，可以比照訪中申請民主基金會補助，但恐怕是訪中行被爆料，所以訪美就不敢申請。也有黨內人士質疑，鄭麗文為什麼第一次訪美排場需要這麼大？排場跟選總統沒什麼兩樣。

回顧前國民黨主席朱立倫二〇二二年以主席身分赴美為國民黨駐美代表處揭牌，當時訪團成員包括時任國民黨副主席夏立言、國際部主任黃介正等人，加上先遣人員一至兩位，不到十人。

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