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    首頁 > 政治

    竹山5萬人若失守 鎮代將減2席

    2026/05/12 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    南投年底地方選舉，竹山鎮現有13席鎮民代表，若5月底人口仍未達5萬人，鎮代將縮減剩11席。（記者劉濱銓攝）

    南投年底地方選舉，竹山鎮現有13席鎮民代表，若5月底人口仍未達5萬人，鎮代將縮減剩11席。（記者劉濱銓攝）

    南投縣年底地方選舉，竹山鎮現有十三席鎮民代表，因人口已跌破五萬人，若五月底未能重返五萬大關，鎮代將縮減二席變十一席；仁愛鄉因村落人口消長，鄉內第一選區將減一席，第四選區則增一席；集集鎮則受益推出移居禮金五千元的政策，今年人口「止血」，重回一萬人，可望守住既有十一席鎮代。

    依據「地方制度法」規定，鄉鎮市人口在一萬以下，代表席次不得超過七人，五萬人以下則不得超過十一人，另依據「公職人員選舉罷免法」，應選名額計算，以投票日前六個月的月底人口數為基準，意即以今年五月底人口總數為準。

    竹山鎮四月底人口降至四萬九七三五人，若五月底未能重返五萬大關，鎮代將從十三席減至十一席，預計第一、第二選區各減一席。

    仁愛鄉因選區人口消長差異，以四月底人口試算，預計第一選區減一席，第四選區增一席，呈現席次位移情形。

    集集祭禮金止血 保住11席

    集集鎮本屆鎮代有十一席，但人口在二〇二三年跌破一萬人，公所為搶救人口數，去年九月推出移居禮金，只要今年五月底以前遷入戶籍，或初設籍在集集，就可獲五千元禮金，歷經半年多的努力，目前人口已達一萬一七一人，若能繼續保持至五月底，就能守住既有的十一席鎮代。

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