陳玉珍推「離島條例」修法 經民連：金門軍營將被中國斷電

國民黨立委陳玉珍所提「離島建設條例部分條文修正草案」上週逕付二讀，經民連召集人賴中強（中）批評，此修法有五大國安問題。（記者田裕華攝）

國民黨立委陳玉珍所提「離島建設條例部分條文修正草案」上週逕付二讀，條文增訂離島電網可跟中國併聯；中國人經離島縣府同意，可購置不動產，立法院本會期恐將強行通過。陸委會昨強調，在資安與國防考量下，現階段尚不宜開放與中國電業併網；民團痛批，草案有五大國安疑慮，不顧台澎金馬安危，公然向中國表忠，金門從不缺電，為何電網要跟中國併聯？讓中國可直接對軍營斷電。

陸委會指出，有關開放中國與離島通電事宜，為中共「習五條」重要推動的「新四通」事項，除了與電業法規定不符，目前金門、馬祖地區現有發電機組供電能力已能自給自足，無須向中國接電。考量離島的特殊地理位置以及軍事國防定位，且電力系統為國家安全及關鍵基礎設施的命脈，在資安與國防考量下，現階段尚不宜開放與中國電業併網。

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陸委會強調，本案相關修正草案條文均涉及公權力事項及兩岸關係發展等複雜敏感問題，非地方自治事項，須由我中央政府全盤衡量及審慎評估。

賴中強批：草案有五大國安疑慮

經民連召集人賴中強批評，此修法有五大國安問題，現行兩岸條例規定，中國人一定條件下，可取得台灣土地所有權，但須經「內政部」許可，草案改由離島縣政府，把原屬中央核准權，直接移到地方，陳玉珍在為自己要當金門縣長「擴權」。

賴中強指出，草案納入「離島自由貿易示範區」，將造成中國在金門洗產地；開放中資在離島開醫美、健檢醫院，吃緊的健保資源將更缺乏。

賴中強批評，金門從來不缺電，草案竟要把金門輸配電網跟中國併聯，還打算將離島的都市計畫核定權，從中央政府改成離島縣政府，陳玉珍所提地草案根本是在向中國表忠。

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