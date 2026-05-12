國民黨彰化縣長提名 傳明拍板

國民黨彰化縣長提名人選可望明天拍板，黨內人士透露，前考紀會主委、律師魏平政呼聲最高。（魏平政提供）

魏平政呼聲高 謝衣鳯：空降將陷苦戰

國民黨彰化縣長提名人選可望明天（十三日）拍板。黨內人士透露，前考紀會主委、律師魏平政呼聲最高，對此，其他三位競逐者重話抨擊，縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章痛批亂搞、黑箱；立委謝衣鳯表示，想短時間讓提名人獲得好感與認同度，「那是Mission Impossible」（不可能的任務），提名空降人選，將會陷入艱困選戰，不可不慎。

魏平政期待接下國民黨重責大任，他表示，若確定獲得提名，第一件事是展現最大誠意拜訪三位競逐者，大家的目標就是要彰化好。

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民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月則說，若真是魏平政，因魏的家鄉社頭正是她的本命區，在人脈與資源可能重疊下，她會調整戰略，不能大意。

攸關縣議員、鄉鎮市長提名 黨部主委蕭景田：不能卡太久

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田說，縣長提名牽扯到縣議員與鄉鎮市長提名，不能卡太久，他已跟黨主席鄭麗文連繫，其建議與論述沒有被否決，「禮拜三提名的機率是比較高的！」

蕭景田強調，人選看未來性，現在民調最高的，可能打了二、三個月後出現很多問題；反觀徵召，即使目前比較不具知名度，可是再過一、二個月以後，選民的認同感、認同度、好感度都會快速增加，徵召打的就是個未來式。

傳出人選是魏平政，蕭景田說「我自己在推測」；記者進一步問「謝衣鳯沒有機會了？」蕭說，待公布後再表明看法。

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