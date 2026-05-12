為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨彰化縣長提名 傳明拍板

    2026/05/12 05:30 記者張聰秋／彰化報導
    國民黨彰化縣長提名人選可望明天拍板，黨內人士透露，前考紀會主委、律師魏平政呼聲最高。（魏平政提供）

    國民黨彰化縣長提名人選可望明天拍板，黨內人士透露，前考紀會主委、律師魏平政呼聲最高。（魏平政提供）

    魏平政呼聲高 謝衣鳯：空降將陷苦戰

    國民黨彰化縣長提名人選可望明天（十三日）拍板。黨內人士透露，前考紀會主委、律師魏平政呼聲最高，對此，其他三位競逐者重話抨擊，縣府參議柯呈枋、工策會總幹事洪榮章痛批亂搞、黑箱；立委謝衣鳯表示，想短時間讓提名人獲得好感與認同度，「那是Mission Impossible」（不可能的任務），提名空降人選，將會陷入艱困選戰，不可不慎。

    魏平政期待接下國民黨重責大任，他表示，若確定獲得提名，第一件事是展現最大誠意拜訪三位競逐者，大家的目標就是要彰化好。

    民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月則說，若真是魏平政，因魏的家鄉社頭正是她的本命區，在人脈與資源可能重疊下，她會調整戰略，不能大意。

    攸關縣議員、鄉鎮市長提名 黨部主委蕭景田：不能卡太久

    國民黨彰化縣黨部主委蕭景田說，縣長提名牽扯到縣議員與鄉鎮市長提名，不能卡太久，他已跟黨主席鄭麗文連繫，其建議與論述沒有被否決，「禮拜三提名的機率是比較高的！」

    蕭景田強調，人選看未來性，現在民調最高的，可能打了二、三個月後出現很多問題；反觀徵召，即使目前比較不具知名度，可是再過一、二個月以後，選民的認同感、認同度、好感度都會快速增加，徵召打的就是個未來式。

    傳出人選是魏平政，蕭景田說「我自己在推測」；記者進一步問「謝衣鳯沒有機會了？」蕭說，待公布後再表明看法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播