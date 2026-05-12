挑戰北市長 民進黨明徵召沈伯洋

民進黨明將召開選對會，拍板徵召立委沈伯洋參選台北市長。（資料照）

新竹縣長推誰 估五月底會明朗

民進黨明將召開選對會，拍板徵召立委沈伯洋參選台北市長，兼任黨主席的總統賴清德下午將親自召開記者會，為沈披上競選彩帶。至於外界關注的新竹縣長提名「全黨等一人」，仍待竹北市長鄭朝方點頭；黨內人士表示，預估五月底情勢會逐漸明朗，「不會拖超過六月」。

沈伯洋昨表示，提名的決定尊重選對會，他本人會持續準備台北市政，找出對台北市民真正有幫助的政策。

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據了解，沈伯洋競選團隊的陸空戰力早已完成部署，由民進黨政策會執行長吳思瑤出任總幹事；組織面由立委吳沛憶擔任執行總幹事；政策則由不分區立委陳培瑜、范雲等人操刀，並已建置「市政治理資料庫」。

在新竹縣部分，據悉，民進黨選對會與黨內高層去年底起便輪番勸進鄭朝方參選新竹縣長，同時出具內參民調向鄭分析勝算。黨內人士受訪推估，五月底、六月初會逐漸明朗，「不會拖過六月」，現階段鄭朝方做好竹北市長、持續耕耘市政，某種程度也是在經營新竹縣的基層，暫不急於一時。

黨內人士也說，新竹縣國民黨內部整合仍暗潮洶湧，綠營正密切關注國民黨參選人徐欣瑩與副縣長陳見賢互動，會評估最佳時機出手。

挑戰縣長或是連任市長？ 鄭朝方拋「竹北市民一定選得到」

鄭朝方昨再問及年底動向，他僅表示，挑戰縣長還是連任市長，「竹北市民一定選得到」。據悉，竹北市的接班人選是鄭朝方再三思索的因素，而如果連任維持市政，新竹縣缺乏最強母雞帶隊，對於地方整體選情恐難以發揮最大效益，也是他舉棋未定的原因。

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