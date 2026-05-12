昔喊「特殊國與國關係」… 張榮恭改口：兩岸不是國與國關係

國民黨副主席張榮恭昨在北京聲稱，兩岸的法律和體制，都用「一個中國」架構定位兩岸關係，不是國與國關係。（資料照）

赴北京見王滬寧 稱兩岸同屬一中

「海峽兩岸中華文化峰會」昨在北京登場，中國政協主席王滬寧在人民大會堂接見國民黨副主席張榮恭等人。王宣稱，本屆峰會聚焦血脈相連，要彰顯兩岸同胞「堅守國土不可分，國家不可亂，民族不可散，文明不可斷的共同信念」；張榮恭聲稱，兩岸的法律和體制，都用「一個中國」架構定位兩岸關係，不是國與國關係。

一九九八年二月，張榮恭擔任國民黨大陸工作會主任，之後促成二〇〇五年連戰「和平之旅」與「連胡會」；去年十月，張擔任國民黨副主席，被國民黨主席鄭麗文稱讚是「鄭習會」的關鍵推手。

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回顧張榮恭過往言論，二〇〇〇年二月十七日，時任陸工會主任張榮恭在大陸事務指導小組會議後記者會表示，兩岸應維持「一個中國、各自表述」的共識，「特殊的國與國關係」是我們的表述方式，大陸可以有大陸的表述方式，而不應將他們的看法強加於我們；不過時至今日，張榮恭早已改變昔日為「特殊的國與國關係」辯護的立場。

第三屆「海峽兩岸中華文化峰會」開幕式、主論壇十一日於北京舉行。王滬寧致詞時說，本屆峰會聚焦「血脈相連、文化相通」的主題，堅持以中華文化為榮，以交流合作為願，以和平發展為念，就是要彰顯兩岸同胞「堅守國土不可分，國家不可亂，民族不可散，文明不可斷的共同信念」，彰顯兩岸同胞建設中華民族共同家園的信心決心。

張榮恭則提出三點看法，一、以中華文化為基礎，兩岸人民同為炎黃子孫，從民族意義來說，「兩岸人民都是中國人，是一家人」。二、要以法律體制為規範，兩岸雙方的法律和體制都是用「一個中國」架構定位兩岸關係，不是國與國關係。三、要以抗戰等共同記憶為媒介。

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