前進WHA 我場外辦智慧醫療展

世衛大會將於十八日在瑞士日內瓦舉行，外交部長林佳龍（左）與衛福部長石崇良舉辦雙部長行前記者會，對於兩人是否一同前往日內瓦，林佳龍證實在規劃中。（記者林正堃攝）

林佳龍：世界很大，我們可以在外面自己搭台

第七十九屆世界衛生大會（WHA）將於五月十八日至廿三日在瑞士日內瓦舉行。外交部長林佳龍指出，台灣已經連續第十年沒有收到WHA邀請函，不能只被動等待，而要主動呈現；除了過去做的推案項目都會持續進行，今年增辦首屆台灣智慧醫療健康展，「世界很大，我們可以在外面自己搭台」；衛福部長石崇良則表示，國際支持台灣的力道，並未因為美國不出席WHA而有減弱。

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石崇良：國際挺台力道 未因美退會減弱

外交部與衛福部昨日舉辦「二〇二六年世界衛生大會推案及台灣智慧醫療與健康產業展雙部長行前記者會」，我國今年將於WHA場邊舉辦四場國際論壇，與首屆「WHA台灣智慧醫療與健康產業展」，外交部昨日公開為本屆WHA推案推出的文宣影片「台灣醫療點亮世界」及三十秒展覽預告短片。兩部影片均呈現台灣在智慧醫療、健康照護及國際醫衛合作方面的創新能力與實務經驗，並傳達台灣願與國際社會攜手合作、共同守護全球健康福祉的堅定決心。

石崇良表示，WHA是一年一度全世界最重要的衛生醫療盛會，可惜台灣至今仍未收到今年WHA的邀請函。在全球面臨諸多挑戰威脅之際，台灣不應該缺席，更應該積極參與，他本週將率領國合會、疾管署、食藥署、健保署、國健署等單位，在無任所大使吳運東的陪同下，一起赴日內瓦參與WHA活動。

石崇良昨也在立院詢答時表示，今年將與外交部合作，於WHA期間舉辦癌症防治、C型肝炎根除、智慧醫療、醫療韌性等四場國際論壇，並透過智慧醫療與健康產業展，讓我國醫療體系與產業有好的國際平台，讓世界知曉。

石崇良表示，雖美國已經表態今年不參加WHA，但WHA仍是全球公共衛生上非常重要平台，我國不能缺席；與美國合作方面，疫情期間我國曾與美國簽署合作備忘錄（MOU），目前持續洽談續簽。

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