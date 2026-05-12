鄭麗文反覆稱軍購「空白授權」 綠怒轟：空白的恐是鄭的腦袋

國民黨主席鄭麗文。（記者林欣漢攝）

美國資深官員甫表達對台灣通過的軍購條例感到失望，國民黨主席鄭麗文昨釋出的《南華早報》專訪卻表示，重大國防預算不能成為缺乏細節的「空白授權」。對此，民進黨砲轟，公開細項都已說明、機密會議開了又不來，鄭麗文還在「空白授權」，「真正空白的，可能是鄭的腦袋！」

公開細項都已說明

川習會本週即將登場，美國資深官員對媒體指出，對台灣通過的軍購條例感到失望，希望原始版本未能通過的部分資金能夠到位。

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與此同時，國民黨釋出鄭麗文近日接受南華早報專訪內容。她強調，國民黨支持強化國防、支持合理且有效的對美軍購，也支持提升台灣自我防衛能力，但任何重大國防預算都應具備具體內容、透明程序與有效監督，不能成為缺乏細節的「空白授權」。

立院國民黨團書記長林沛祥說，美方的商售、委製或技轉，若真的對台灣有利，可以在常態預算編列，特別預算不是「政治提款機」或「項目萬用包」。民眾黨團副總召王安祥也回應，本次通過的版本，涵蓋了國防部所提出全部的美國軍購項目，感謝美國協助我國維護國家安全的努力。

機密會議開了不來

民進黨回應，對於「空白授權」已經講一百次了，機密會議開了你們不來，可公開的細項，從總統、院長、部長到國防部，都講了，真正空白的，可能是鄭麗文的腦袋。

「現代戰爭打的都是供應鏈！」立院民進黨團幹事長莊瑞雄說明，尤其是無人機、AI、C5ISR指管系統等，如同戰場上的水電與空氣，卻遭藍白排除；所以美國當然會有感而發，他們好不容易把台灣當作信任夥伴，想幫助台灣加強安全戰力提升，我國國會立法通過後，卻讓美方對台灣在野黨的信任感劃上了問號。

民進黨籍國防外交委員會召委陳冠廷受訪指出，美國國務院已經講得很清楚，延後對其他已規劃防衛能力提供經費，就是「對中國共產黨的讓步」，台灣自己先展現決心，友邦的支持才會更有力量。接下來，包括未納入最終版本的項目、無人系統、整合式防空與飛彈防禦、後勤維修與本土產能，都應該繼續設法補足。

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