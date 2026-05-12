提新的特別條例？ 卓揆：政府一定會有所作為

藍白八日聯手在立法院三讀通過國防特別條例，上限僅匡列七八〇〇億元，比政院版少了四七〇〇億元，行政院長卓榮泰昨受訪表示，「政府一定會有所作為」。（記者王藝菘攝）

藍白八日聯手在立法院三讀通過國防特別條例，上限僅匡列七八〇〇億元，比政院版少了四七〇〇億元，總統府昨天已發布總統令，公布國防特別條例，行政院長卓榮泰、國防部部長顧立雄副署，依法將於明天上路。行政院未來會提新的特別條例嗎？卓揆昨受訪表示，「政府一定會有所作為」。

府公布國防特別條例

政院去年十一月提出國防特別條例的預算規模為一．二五兆元，但藍白八日三讀版本上限僅匡列七八〇〇億元，包括無人載具及反制系統、AI輔助與聯合情監偵系統、國防供應鏈建構、國防自主委製，以及台美共同研發與採購裝備系統等，都未能納入。據了解，府院擬另提無人機產業相關特別條例草案，尚未最後定案。

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卓揆昨出席活動時，被問到未來會提新的特別條例嗎？他強調，要補救的是國家的安全與國防的需求，不只是預算本身；要挽回的是人民的信心與國際對我們的信賴，「政府一定會有所作為」。

知情人士表示，對美採購的海馬士多管火箭系統月底就要付首期款，否則採購案就要作廢重來，國防部現已加緊趕編特別預算案，只要預算案送到立法院，就可依照「預算法」第八十四條規定，「因應情勢之緊急需要」先行動支預算，無須等到預算案三讀。

不過，他也表示，根據國防特別條例三讀條文規定，行政院須於一個月內提出相關專案報告，經立法院同意後始得籌編預算案。立法院長韓國瑜十七日才自歐洲返台，如果在野黨願意配合，儘快排專報，行政院可以很快送出預算案，海馬士頭期款就能如期繳付；但若在野黨刻意刁難，海馬士未來恐凶多吉少。

另外，美國總統川普將於本週赴中，與中國國家主席習近平「川習會」。對此，外交部長林佳龍昨日受訪表示，台美溝通順暢，外交部對台美關係穩定發展有信心，且美國政府一再表達，對台政策不會改變；台美關係建立於「台灣關係法」與六項保證，對台美關係應有信心，不用過度擔心。

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