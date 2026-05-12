預算被砍 》產業受衝擊 無人機業者憂心、無奈

國防特別條例排除商購及委製可能之衝擊

立法院上週三讀通過軍購特別條例，行政院提出的一．二五兆元草案被大砍四七〇〇億元，但商購、委製部分被藍白刻意排除，無人機產業受到嚴重衝擊。多家無人機業者昨天受訪對產業發展多感到憂心，強調台灣此刻正是發展無人機大好時機，聽到相關預算被刪真的可惜、相當無奈。

台中太平「田屋科技」表示，公司專注研發軍用、民用的中小型無人機，年營業額約三億多元，其中有三分之二都是政府採購案，這次預算被砍掉，對於公司營運衝擊很大，希望能以「特別預算」等方式彌補。

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影響產能、供應鏈

中小企業面臨營運壓力

台中市飛能科技總經理陳慶庭說，行政院公共工程委員會要求無人機「非紅供應鏈」，以符合資安認證要求，在台灣製造無人機單價約在卅至五十萬元，中國製則在十萬元以下，預算被砍會影響到產能，供應鏈會受到影響。

南部不具名業者指出，他們提供無人機客製化系統整合規劃，應用於海岸巡防、緊急救災、國土測繪等領域，站在監督立場，相關預算至少會有一些能發揮效益，「如果全刪就連一點機會都沒有」。

在北部也有據點的無人機大廠碳基科技執行長游沛文分析，預算刪減受到影響的不只是無人機廠商，還包括近年積極轉型投入無人機、無人艇供應鏈的精密加工、車載電子、電子元件、通訊、材料及工具機等相關產業，許多業者前期已投入大量資金、人力與設備，若市場需求與採購時程放緩，產業成長動能恐將受到影響，部分中小企業甚至可能面臨更沉重的資金與營運壓力。

新北市一家無人機廠商董事長憂心表示，該公司曾替中科院製造無人機，主要用於偵蒐，若國防預算刪減，預算遭砍對產業發展和國家安全將造成很大的影響，對於台灣的防衛能力和國家安全一定會下降，「立院真的不能去擋這筆預算」。

不過在無人機產業深耕卅年的中華民國無人載具協會理事長樊毓漢表示，近年政府大力扶植無人機產業鏈，主要都是上游大型公司受惠，中小型廠商其實「看得到、吃不到」，都專注在研發關鍵技術，以他的公司來說，生產的無人機與零件主要走外銷，作為自殺式無人機用途，刪減預算對他們的影響並不大。

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