無人機產業 多數在藍白執政縣市

各縣市無人機產業投入重點

預算被砍 綠委：損我不對稱戰力

立法院上週三讀通過七八〇〇億元軍購特別條例，大砍政院版四七〇〇億元，有美國資深官員對台灣通過的軍購條例感到失望，希望未能通過部分的資金能夠到位。民進黨團昨批判，強化不對稱的戰力重點就在無人機，我國無人機產業多數位於國民黨執政縣市，卻在此次被藍白排除。

民進黨團幹事長莊瑞雄指出，這次提出八年一．二五兆軍購條例是花費兩年多與美方討論後所提出，卻被藍白刻意排除商購、委製。

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針對無人機產業是否能以追加預算方式處理，莊瑞雄直言，現在連總預算案都還沒有審，哪有追加預算的問題？本次無人機產業是重災區，多數位於國民黨執政縣市，新北市有五十二家、台北市有四十三家、台中市有四十家、桃園市有三十三家、新竹市廿一家、新竹縣十一家、宜蘭三家，彰化縣、南投縣、苗栗縣、基隆市、花蓮縣也都有無人機廠商。

不能只是外購 應該讓台灣有能力生產

莊瑞雄強調，強化不對稱戰力，重點就在無人機，行政院是否會提出補救方式，民進黨團尊重，重點在於藍白在國會是多數，他們的心態到底是什麼？台灣不能只是對外都只有買，應讓台灣有能力生產，並與美方進一步合作，這是多好的一件事情，可是在野黨的想法完全是站在政治鬥爭的立場，相信民眾也不會苟同。

未來如何「亡羊補牢」？民進黨籍國防外交委員會召委陳冠廷提出三方向：一，另提針對商購與維保的特別條例；二，透過一般公務預算中的跨年度新興計畫預算補足缺口；三，視財政狀況提出追加預算。若未來稅收因證交稅等因素出現餘裕，政府應嚴肅討論資源優先順序，將經費投入國防產業、少子化對策，或針對最弱勢者的社會支持，而非在野黨提議粗放式的普發現金處理。

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