魯比歐：美不希望看到強行改變台海現狀

「川習會」本週登場。（法新社檔案照）

跨黨派8參議員聯名致函川普 促速批准140億美元對台軍售

在美國總統川普與中國國家主席習近平即將會面前夕，美國國務院亞太媒體中心十一日透過社群平台X發文指出，國務卿魯比歐表示，維持台海穩定對全球有益，美方「不希望看到任何逼迫或強行改變現狀」。

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八名跨黨派聯邦參議員則聯名致函川普，敦促他正式通知國會一項已延宕數月、價值一四〇億美元（約新台幣四三九八億元）的對台軍售案。議員強調，美國對台灣的支持「不容談判」，反對將其作為與北京外交或經濟對話的籌碼。

議員：勿將台當談判籌碼

國務院亞太媒體中心的推文寫道：「魯比歐國務卿針對台灣議題表示：我們認為台海穩定，對中國、美國乃至全世界都有好處，這仍然是我們的立場，我們將繼續予以支持及提倡。」推文附上的圖片則寫道，魯比歐強調：「我們的政策維持不變。我們不希望看到任何逼迫或強行改變現狀。我們認為這會破壞世界的穩定。」

根據推文附上的超連結，魯比歐是在本月八日於美國駐教廷大使館做上述表示。美國資深官員也指出，川習持續就台灣進行對話，不預期美國政策有任何改變。

川普預計本週訪問中國。白宮副新聞秘書凱利就「川習會」的安排表示，川普十三日晚間抵達北京；十四日上午將出席歡迎儀式，並與習近平舉行峰會；下午在習陪同下到訪天壇，晚間出席國宴。十五日上午川普在離開前，將與習進行茶敘及工作午餐。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）十日報導，美國在去年底批准破紀錄的一一〇億美元對台軍售案，引發中國反彈。目前還有一筆價值達一四〇億美元的軍售案等待川普批准。川普曾表示，他將與習討論這項方案，這是一項過去沒有任何美國總統做出過的讓步，被視為違反前總統雷根在一九八二年對台灣所做的「六項保證」。

紐約時報十一日報導，在台灣立法院剛通過國防特別預算的背景下，是否儘速批准這筆軍售案，被視為川普政府對台承諾的重大考驗。前述參議員在八日寄出的信函中主張，台灣通過新的國防支出計畫後，美方已無任何理由繼續拖延，敦促川普正式將這批軍售案通知國會。

聯名致函的八名聯邦參議員包括民主黨籍的夏亨、昆斯、絲拉金、達克沃絲、金安迪與羅森，以及共和黨籍的提里斯與匡希恆。

參議員在信中寫道：「在您下週與中國國家主席習近平舉行峰會前夕，我們敦促您與您的團隊明確表達，美國對台灣的支持是堅定不移的。」他們同時警告，北京屢屢威脅武力犯台，白宮不應讓對這座自治島嶼的支持，淪為與中國進行廣泛經濟或外交談判的籌碼。信中強調：「美國對台灣的支持不容談判。」

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