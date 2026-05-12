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    首頁 > 政治

    ＷＨＡ5/18開幕 外長擬前進日內瓦推案

    2026/05/12 05:30 記者黃靖媗／台北報導
    WHA將於18日在日內瓦開幕，外交部長林佳龍（左）規劃與與衛福部長石崇良（右）同行，舉辦推案活動。（記者林正堃攝）

    WHA將於18日在日內瓦開幕，外交部長林佳龍（左）規劃與與衛福部長石崇良（右）同行，舉辦推案活動。（記者林正堃攝）

    第七十九屆世界衛生大會（WHA）將於十八日在瑞士日內瓦開幕，我國往年皆由衛福部長率隊至WHA場邊舉辦推案活動。傳出外交部長林佳龍今年將與衛福部長石崇良同行，親赴日內瓦，將創下外長在WHA期間赴日內瓦的首例，林佳龍昨證實有此規劃，他並說，身為外交部長，「去到以前去不了的地方，也是很好的指標」。

    外交部與衛福部今年將在WHA場邊舉辦四場國際論壇，與首屆「WHA台灣智慧醫療與健康產業展」。林佳龍昨於立法院備詢時，被問及是否會親自帶隊赴日內瓦？他證實，「我們有這樣的規劃」；下午則回應，有確定會再對外報告。

    談及中共外交封鎖，林佳龍說，中國綜合國力變強，在外交攻防上投入更多資源，對我國是更大的壓力，但「路是人走出來的」，台灣一直都走得出去，這兩年除了固邦，與非邦交國的關係也拓展許多，眾多理念相近國家皆肯定與台灣的關係，「外交部長去到以前去不了的地方，也是很好的指標」。

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