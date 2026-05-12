立院通過的軍購金額 美國相當失望 美高級官員：盼未通過的部分也能到位

美國資深官員表示，美國政府對台灣通過的軍購條例感到失望，希望未能通過部分的資金能夠到位。圖為國軍銳鳶二型無人機。（資料照）

立法院上週三讀通過七八〇〇億元軍購特別條例，大砍政院版四七〇〇億元。中央社報導指出，有美國資深官員匿名表示，美國政府對台灣通過的軍購條例感到失望，希望未能通過部分的資金能夠到位。對此，外交部長林佳龍昨日表示，如何展現台灣自我防衛決心與能力，表現於國防預算，希望國會朝野合作補救，讓國防預算支持安全政策。

行政院去年底提出八年一．二五兆元的國防特別條例草案送立法院審議，上週五立法院三讀通過在野黨版本，預算上限匡列七八〇〇億元，比行政院版少了四七〇〇億元，並排除商購及委製案項。總統府昨天發布總統令，公布國防特別條例，依法將於明天上路。

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「川習會不會改變美國政策」

根據中央社報導，川習會可能觸及台灣議題，美方對台立場是否會調整？一名美國資深官員指出，川普與習近平持續就台灣進行對話，過去幾次已有互動討論，期間美國的政策沒有改變，也不預期之後美國政策會有任何改變。

該資深官員指出，川普政府首年對台軍售相較於前政府四年間有明顯改善。美國政府對台灣上週通過之國防特別條例的立場是失望的，當中有部分未納入最終版本。這部分仍須提供資金，希望見到原始版本未能通過的部分資金能夠到位。

林佳龍籲國會朝野合作補救

林佳龍昨受訪表示，希望台灣國會能夠補救，讓國防預算支持安全政策，特別是在台灣之盾，與涉及無人機艦發展與系統整合，都是整體國防不可或缺的一部分。

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