國民黨北市中正萬華初選民調登場 16日揭曉

空軍退役中將張延廷主打文武雙全的「護國安民飛將軍」。（記者董冠怡攝）

國民黨台北市第五選區（中正、萬華）初選民調，昨起至十二日止為期三天，由北市府前副發言人郭音蘭、前萬華區黨部主委周世雄、空軍退役中將張延廷，爭搶現任議員應曉薇遺留的空缺，最後一個提名人選預計十六日揭曉。

3搶1 爭現任議員應曉薇空缺

第五選區初選採民調七成、黨員投票三成進行。市黨部說，十日至十二日晚間六點至十點，辦理中正、萬華市議員選舉初選「民意調查」。十六日早上八點至下午四點進行「黨員投票」，同日傍晚六點公布初選結果。

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郭音蘭過去十年，先後在立法院、國民黨、台北市政府擔任幕僚及副發言人，她說，這段橫跨行政、立法與政黨的扎實歷練，是她服務鄉親的底氣。

周世雄長期在中正、萬華表演「變臉」，上月初登記黨內初選時，特別改名為「周世雄變臉那個」，強化記憶。不過，由於民調時七字太長不易完整重複，故將名字改回「周世雄」。

張延廷提到，在地如青山宮等神將文化興盛，他是空軍中將退役，信奉中華民國派，軍旅生涯功勳彪炳，還有博士學位、教授資格，主打文武雙全的「護國安民飛將軍」。

北市府前副發言人郭音蘭先後在立法院、國民黨、台北市政府擔任幕僚及副發言人。（資料照）

前萬華區黨部主委周世雄說，希望民眾多多支持與鼓勵願意努力打拚的在地人。（周世雄提供）

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