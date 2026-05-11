至少10搶8 北市中山大同選情「熱鬧滾滾」

民進黨台北市議員中山、大同選區獲提名參選人林亮君。（資料照）

藍初選出爐 李易儒勝出 4席人選底定 綠也提名4席 另有人可能脫黨參選

國民黨台北市第四選區（中山、大同）昨公布初選民調結果，大安區跨域參選的車層里長李易儒出線，加上現任議員葉林傳、陳炳甫、柳采葳，國民黨四席提名人選底定。國民黨籍議員陳炳甫說，兄弟登山各自努力，不過也能接受配票，藍營能多一席是好事。加上民進黨提名的顏若芳、林亮君、賴俊翰、林子揚，以及可能脫黨參選的陳怡君、朱政騏與民眾黨林珍羽，至少十人以上爭搶僅有的八席大位。民進黨籍參選人林子揚認為，中山、大同「熱鬧滾滾」，話題性十足，但仍不免憂心黨員脫黨參選改變整體配票結構。

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第四選區美女如雲 還有政二代、官司纏身 話題性十足

國民黨這次中山、大同維持提名四席，在保障現任議員下，葉林傳、陳炳甫、柳采葳優先確認獲得提名，剩下李易儒、盧威進行全民調，昨天公布結果，享有新人加權卅％的李易儒，加權前支持率五十二．八一六％、加權後為六十八．六六％，大勝無加權的盧威的四十七．一八四％。

目前觀察，中山、大同八席大位，至少有十人以上虎視眈眈，包括國民黨、民進黨各提四席，可能脫黨參選的陳怡君和朱政騏、民眾黨的林珍羽，以及其他小黨參選人。

綠營選將憂心黨員脫黨參選 將改變配票結構反掉一席

已獲民進黨提名的林子揚直言，第四選區「熱鬧滾滾」，不只美女如雲、常上政論節目或主持「Podcast」節目，戰鬥力十足，還有官司纏身、直系血親或姻親政二代，話題多元備受關注，但也擔心黨員脫黨參選改變整體配票結構，反倒掉一席被其他人撿走，重蹈覆轍，所以綠營一定要團結、集中選票，這次沒有模糊空間，堅定支持黨的候選人。

藍營參選人︰兄弟登山各自努力 新人也有機會當選

陳炳甫表示，中山、大同原則上是泛藍、泛綠各四席，藍營三席一直以來在各自崗位上努力，而林珍羽除了父親、前立委林國成的資源，以及民眾黨的影響力，本身也很拚，時常針對時事發表看法，政論節目表現佳，應不會有問題。

現今人選很滿的情況下，國民黨若要爭取到第四席，目前較有機會的是，民進黨有陳怡君、朱政騏可能脫黨參選的變數，包含提名在內綠營面臨六搶四局面，拉低平均票數，藍營新人不是沒有當選的機會。

民進黨台北市議員中山、大同選區獲提名參選人賴俊翰（左二）。（資料照）

民進黨台北市議員中山、大同選區獲提名參選人林子揚。（資料照）

民進黨台北市議員中山、大同選區獲提名參選人顏若芳。（資料照）

國民黨台北市第四選區（中山、大同）昨公布初選民調結果，黨部主委戴錫欽（中）宣布李易儒（右）勝出。（記者董冠怡攝）

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