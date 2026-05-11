中共用5本書判3年 富察五月將出獄

台灣八旗文化總編輯「富察」李延賀2023年3月赴中國探親後，遭逮捕關押，將在五月出獄。（翻攝臉書）

八旗文化總編輯「富察」李延賀被控犯下「煽動分裂國家罪」，遭中國判處有期徒刑三年、剝奪政治權利一年。據透露，富察將在五月出獄，因為還有一年附加刑，有可能無法直接回台。

附加刑一年

恐無法直接回台

據了解，來台多年、具滿族血統的富察已取得台灣身分證，二〇二三年三月他返回上海辦理註銷中國「戶籍」時，遭中共國安單位「秘密拘捕」關押，被捕原因涉及八旗文化出版許多違背中共史觀，以及與中共意識形態相左的書籍。

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二〇二五年二月，上海市第一中級人民法院一審宣判，以「煽動分裂國家罪」判處富察有期徒刑三年、剝奪政治權利一年，並處沒收個人財產人民幣五萬元。

今年三月，中國兩會期間，中國最高人民法院、最高人民檢察院「兩高」報告則提到，「貫徹反分裂國家法，嚴懲台獨頑固份子。對煽動分裂國家、破壞國家統一的李延賀依法定罪判刑」。

富察被捕至今關押逾三年，有關刑期的問題，中國國台辦發言人陳斌華先前曾說，「李延賀是煽動分裂國家、破壞國家統一的犯罪份子，其犯罪事實清楚，司法機關依法公開開庭審理，李已當庭表示服法認罪」、「有關方面將依法處理相關事宜」。

對此，知情人士說，中共列舉的八旗文化出版社有問題的書有一百多本，「中共只用了五本書，就判富察三年」，如果再追加五本，是不是還會繼續判？所以家屬非常低調，不想外界知道一切細節。

知情人士透露，富察被捕後遭關押多年，那段時間是能夠折抵刑期的，富察將在今年五月出獄，不過仍有剝奪政治權利一年的附加刑，附加刑是隨時隨地，中共可以限制你出境，所以有可能回不來，當然我方希望能不執行附加刑，像李明哲那樣直接回台。

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