鄭麗文：國民黨支持深化與美合作關係

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

預計今年六月訪美的國民黨主席鄭麗文，日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，提出「和平繁榮之鏈」的構想。鄭強調，國民黨支持深化與美國的合作關係，也認為兩岸之間應維持穩定溝通與交流，避免誤判與衝突升高。

鄭麗文預計六月訪美，將走訪紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯等主要城市，與美方政界、智庫與僑界交流，華府訪問期間預計安排在六月八日至十二日。

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鄭麗文指出，未來應將過去冷戰時期帶有軍事對抗色彩的「第一島鏈」，逐步轉化為連結日本、韓國、台灣、中國大陸沿海及東南亞的重要經濟與交流節點，打造促進合作共榮的「和平繁榮之鏈」。東亞不應淪為零和博弈戰場，而應成為帶動全球和平與繁榮的重要力量。

鄭麗文表示，國民黨支持具體、明確且符合台灣防衛需求的對美軍購案，尤其對於已具備發價書（LOA）的軍購項目，主張應優先且迅速處理。作為國會監督力量，國民黨有責任替人民看緊荷包，拒絕空白授權與不透明預算，這正是成熟民主制度應有的責任政治與監督精神。

在兩岸與國際局勢方面，鄭麗文說，台灣位處印太關鍵位置，同時與美國及中國大陸都維持重要關係，因此台灣不應被迫在美中之間二選一。台灣真正需要的是和平、穩定與發展，而非被推向對抗最前線。

鄭麗文強調，國民黨支持深化與美國的合作關係，也認為兩岸之間應維持穩定溝通與交流，避免誤判與衝突升高。

談及日前赴中國大陸交流，鄭麗文表示，雙方均認知維持區域和平穩定的重要性，交流重點聚焦於恢復互動、降低敵意與擴大和平量能。

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