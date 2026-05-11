為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文：國民黨支持深化與美合作關係

    2026/05/11 05:30 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    預計今年六月訪美的國民黨主席鄭麗文，日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，提出「和平繁榮之鏈」的構想。鄭強調，國民黨支持深化與美國的合作關係，也認為兩岸之間應維持穩定溝通與交流，避免誤判與衝突升高。

    鄭麗文預計六月訪美，將走訪紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯等主要城市，與美方政界、智庫與僑界交流，華府訪問期間預計安排在六月八日至十二日。

    鄭麗文指出，未來應將過去冷戰時期帶有軍事對抗色彩的「第一島鏈」，逐步轉化為連結日本、韓國、台灣、中國大陸沿海及東南亞的重要經濟與交流節點，打造促進合作共榮的「和平繁榮之鏈」。東亞不應淪為零和博弈戰場，而應成為帶動全球和平與繁榮的重要力量。

    鄭麗文表示，國民黨支持具體、明確且符合台灣防衛需求的對美軍購案，尤其對於已具備發價書（LOA）的軍購項目，主張應優先且迅速處理。作為國會監督力量，國民黨有責任替人民看緊荷包，拒絕空白授權與不透明預算，這正是成熟民主制度應有的責任政治與監督精神。

    在兩岸與國際局勢方面，鄭麗文說，台灣位處印太關鍵位置，同時與美國及中國大陸都維持重要關係，因此台灣不應被迫在美中之間二選一。台灣真正需要的是和平、穩定與發展，而非被推向對抗最前線。

    鄭麗文強調，國民黨支持深化與美國的合作關係，也認為兩岸之間應維持穩定溝通與交流，避免誤判與衝突升高。

    談及日前赴中國大陸交流，鄭麗文表示，雙方均認知維持區域和平穩定的重要性，交流重點聚焦於恢復互動、降低敵意與擴大和平量能。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播