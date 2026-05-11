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    首頁 > 政治

    台灣完成無人機部署將實踐「地獄景象」 共軍自估毫無勝算 且將遭重創

    2026/05/11 05:30 記者陳昀／台北報導
    解放軍評估發現，台灣若完成全方位無人機部署，並搭配智慧指管系統，將能實踐美方所提的「地獄景象」戰略，共軍不僅毫無勝算，更將面臨建軍以來最慘重損失。圖為國軍操作陸用型監偵無人機。（資料照）

    解放軍評估發現，台灣若完成全方位無人機部署，並搭配智慧指管系統，將能實踐美方所提的「地獄景象」戰略，共軍不僅毫無勝算，更將面臨建軍以來最慘重損失。圖為國軍操作陸用型監偵無人機。（資料照）

    情資顯示，解放軍不久前評估發現，台灣若完成全方位無人機部署，並搭配智慧指管系統，將能實踐美方所提的「地獄景象」戰略，共軍不僅毫無勝算，更將面臨建軍以來最慘重損失；對於這是不是北京傾全力阻撓行政院版「國防特別條例」通過的原因，國安人士說，答案顯而易見。

    國安人士受訪指出，政院版「國防特別條例」，是台美雙方依據台海防衛作戰的急迫需要，歷經相當時間共同研議的整體性規劃。在野黨在國會拖延半年，且大幅刪除軍購金額，確實對我國整體建軍進度帶來極其不利的影響，這也是美方再次呼籲盡快讓後續項目到位的原因。

    依據相關情資，解放軍不久前評估發現，台灣如果完成各型空中、水面及水下無人機部署，並搭配智慧指管系統，將能實踐美軍印太司令帕帕羅所稱的「地獄景象」防衛藍圖，中國不僅毫無勝算，更將遭遇建軍以來最嚴重的損失。

    國安人士說：「至於這是否就是北京近期窮盡一切手段，要阻止我國國防特別條例順利通過的原因？答案應該顯而易見。」

    被問及這筆預算缺口會不會衝擊台美軍事信任關係，連帶影響美方在「川習會」對台灣議題的態度？國安人士表示，美方在呼籲後續項目盡速到位時提及「否則形同對中國讓步」，相當程度代表華府對在野黨決策深受北京左右，已有清楚的了解。

    國安人士也說，台美雙方八日發表的聲明，一方面正面看待國防整體進程終究往前推進一步，並都特別指出「其他項目刻不容緩」，足見雙方默契。無論就台美之間的安全合作默契或整體台海防衛的重要性，國防與行政部門將在最短時間內，尋求最好的解決方案，避免戰力形成遲延的國防風險。

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