藍白砍預算 卡無人機 學者：若台灣有事 恐讓國軍拿命換

立法院會8日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」。大幅刪除軍購金額。（資料照）

藍白在立法院聯手大砍軍購金額四千七百億元，無人載具與AI系統等關鍵戰力都未納入。經濟部無人機產業專家小組共同召集人、台大機械系終身特聘教授陳炳煇昨示警，首當其衝的就是無人機、無人船產業，刪掉預算不僅戕害國防自主產業的競爭力，一旦「台灣有事」，就是讓國軍以生命付出代價。

戕害國防自主產業的競爭力

陳炳煇在Threads發文指出，台灣無人機、無人船產業正蓬勃發展，今年第一季出口十幾萬架無人機，超過去年一整年。不過，許多零件與晶片因為要「去紅」，國產晶片尚未開發完成，價格還是偏高，性能還是不夠優化。而少了國防特別條例的四千多億元，影響最大是台灣無人機、無人船產業。

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國防安全研究院研究員沈明室也指出，被砍掉的預算項目，無論是委製、商購、自主研發生產，都很必要，恐影響台灣之盾建構、無人機發展，並讓國軍只能使用落後裝備。

沈表示，從伊朗戰爭可以看出整合不同防空系統的必要性，用單一形式針對單一威脅的型態已經過時，現在需要C5ISR或AI系統。而這次除了中科院自行製造的天弓飛彈預算被拿掉，系統整合AI也未被納入條例，對未來台灣之盾的建構影響甚鉅。

沈明室示警，一旦防空系統能力不足，中共要進行大規模軍演、飛彈試射、灰帶襲擾時，台灣就沒有能力有效反制。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲強調，目前通過的七八〇〇億元是「救急」，後續短差的四七〇〇億元旨在落實深化台灣國防工業，攸關台灣長治久安。

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