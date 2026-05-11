為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白砍預算 卡無人機 學者：若台灣有事 恐讓國軍拿命換

    2026/05/11 05:30 記者陳昀、黃靖媗／台北報導
    立法院會8日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」。大幅刪除軍購金額。（資料照）

    立法院會8日三讀通過「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」。大幅刪除軍購金額。（資料照）

    藍白在立法院聯手大砍軍購金額四千七百億元，無人載具與AI系統等關鍵戰力都未納入。經濟部無人機產業專家小組共同召集人、台大機械系終身特聘教授陳炳煇昨示警，首當其衝的就是無人機、無人船產業，刪掉預算不僅戕害國防自主產業的競爭力，一旦「台灣有事」，就是讓國軍以生命付出代價。

    戕害國防自主產業的競爭力

    陳炳煇在Threads發文指出，台灣無人機、無人船產業正蓬勃發展，今年第一季出口十幾萬架無人機，超過去年一整年。不過，許多零件與晶片因為要「去紅」，國產晶片尚未開發完成，價格還是偏高，性能還是不夠優化。而少了國防特別條例的四千多億元，影響最大是台灣無人機、無人船產業。

    國防安全研究院研究員沈明室也指出，被砍掉的預算項目，無論是委製、商購、自主研發生產，都很必要，恐影響台灣之盾建構、無人機發展，並讓國軍只能使用落後裝備。

    沈表示，從伊朗戰爭可以看出整合不同防空系統的必要性，用單一形式針對單一威脅的型態已經過時，現在需要C5ISR或AI系統。而這次除了中科院自行製造的天弓飛彈預算被拿掉，系統整合AI也未被納入條例，對未來台灣之盾的建構影響甚鉅。

    沈明室示警，一旦防空系統能力不足，中共要進行大規模軍演、飛彈試射、灰帶襲擾時，台灣就沒有能力有效反制。

    國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲強調，目前通過的七八〇〇億元是「救急」，後續短差的四七〇〇億元旨在落實深化台灣國防工業，攸關台灣長治久安。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播