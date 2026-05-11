川習會將登場 俞大㵢：台灣相信「靠實力確保和平」

我駐美代表俞大?。（資料照，駐美代表處提供）

美國總統川普與中國國家主席習近平預定於本月十四、十五日在中國北京會晤，舉行「川習會」。針對美國國務卿魯比歐先前提及，「川習會」會談及台灣議題，我國駐美代表俞大㵢近期接受美媒專訪表示，相信台海和平穩定對美中台日等各方均有利。

相互尊重的基礎上 願與中國對話

俞大㵢美東時間九日接受美國媒體「福斯新聞」專訪表示，正如美國國務卿魯比歐過去幾天重申，美國對台立場沒有改變。

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俞大㵢說，相信台海和平穩定對所有相關各方都有利，包括中國、台灣、日本與美國。

台海和平穩定 對美中台日均有利

被問及是否擔心中國在觀察伊朗情勢後，對發動對台封鎖更有信心，俞大㵢認為，美國在伊朗、委內瑞拉及其他地區的行動證明了，華府願意動用一切必要手段來達成目標。因此，當中國在考慮對台採取軍事行動時，也必須考慮到一個事實，就是「在該地區擁有既得利益的其他勢力，可能會因為衝突而做出反應」，一旦台海爆發衝突，將重創全球貿易。

俞大㵢也說，台灣採購軍備是為了應對中國挑釁行為，美國基於台灣關係法與六項保證，依據台灣面臨的威脅程度，對台出售所需武器。台灣立法院也剛通過法案，編列額外資源採購軍備。

俞大㵢強調，台灣會盡一切努力，盡可能讓中國的侵台行動變得極其困難，台灣相信「靠實力確保和平」，也願意與中華人民共和國對話，但這必須在相互尊重的基礎之上。台灣會在有實力的基礎上進行對話，並已下定決心守護家園，盡力維護和平穩定及台灣所擁有的民主、自由價值。

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