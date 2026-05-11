林口迎觀音佛祖 蘇巧慧、李四川同台參香

蘇巧慧、李四川兩人同框與廟方合影。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧、國民黨新北市長參選人李四川，昨天同台參與林口竹林山寺觀音佛祖巡迴值年寺「大南灣坪位過頭慶典」，兩人握手致意，各自爭取民眾支持。李四川在另一場合批評蘇巧慧反對財劃法修正新北增加三百多億元預算；蘇回擊說，立院國民黨團總召傅崐萁強修財劃法，導致修法後台北市人均預算是新北市的兩倍，雙方隔空互槓，火藥味濃。

蘇巧慧先到會場，民眾熱情高喊「蘇巧慧高票當選、凍蒜」、「一定要選上」，蘇說：「我盡力，拜託大家給我力量」；李四川在會場外圍攤販和民眾握手、合照，有人送粽子祝福他「包中」，雙方互比人氣。

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李批蘇反對財劃法修正 新北增300多億

針對蘇巧慧提出將爭取各級學校與公共場館提供免費生理用品，以及生育津貼、育兒津貼加碼等政見。李四川表示，所有政策都必須要有預算，去年財劃法修正案，他的對手反對新北市增加三百多億元預算，還好國民黨跟民眾黨推動通過修法，讓預算增加，如果年底他當選，他會善用預算做好婦女政策。

蘇指修法後 北市人均預算是新北2倍

蘇巧慧批評，傅崐萁強修財劃法，完全沒和中央討論事權，也沒尊重人口最多的新北市，導致修法後台北市的人均預算是新北市的兩倍。她強調，首長的責任是照顧市民，「我當市長一定會做到，從老顧到小，讓不同族群、不同領域的市民都受到照顧」。

蘇巧慧表示，她擔任立委十年間，積極爭取中央補助新北發展建設，以瑞芳、林口為例，包含興建中的瑞芳醫療長照大樓、施工中的國道一號林口交流道改善工程，與即將開工的一〇五市道改善蜿蜒路段新闢道路工程，還有台六十二線向東從瑞芳延伸至宜蘭新建計畫，她會和在地議員林裔綺、李宇翔緊盯進度。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前右）與國民黨新北市長參選人李四川（前左）同台，一起拿財帛向觀音佛祖行三獻禮。（記者黃政嘉攝）

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