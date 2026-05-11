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    首頁 > 政治

    幫父母減壓 童子瑋：首胎可領16萬

    2026/05/11 05:30 記者俞肇福／基隆報導
    民進黨基隆市長參選人童子瑋（左）邀同黨立委陳培瑜，暢談兒少政見。 （童子瑋進步基隆辦公室提供）

    民進黨基隆市長參選人童子瑋（左）邀同黨立委陳培瑜，暢談兒少政見。 （童子瑋進步基隆辦公室提供）

    民進黨基隆市長參選人童子瑋官方頻道昨上架「基隆童學會」節目第二集，邀請教育專業的民進黨立法委員陳培瑜對談。陳培瑜說，童子瑋已做好當市長的準備，提出四大兒少政見，協助青年父母減壓，期望未來活用老建築，讓青年從創業開始愛上基隆。

    童子瑋表示，他希望從「生、托、養、學」四大兒少政策面向，建立對青年父母減壓的方法，結合中央的生育津貼，首胎可領十六萬元；托育部分，因應高度通勤狀況，延長托育時段，並鼓勵企業協助；在養、學方面，提供每月一千元的育兒消費券和國中小入學禮金一萬元。

    陳培瑜說，童子瑋提出的政見對基隆來說非常重要，更是替青年父母減壓的關鍵，從完整的規劃可以看出「童市長」已經做好立刻上路的準備，她也期許未來童子瑋可以活化地方的文化底蘊和老建築空間，協助青年創業，讓青年愛上基隆。

    童子瑋也在節目中和陳培瑜一起進行「育兒教養風格測驗」，雙方不約而同都測出「鬼針草父母」的結果。童子瑋說，「鬼針草父母」的核心思想就是「孩子開心最重要」，他非常認同，對他而言，成長最重要的就是要打造一處讓每個人潛能都能自由發揮的地方。

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