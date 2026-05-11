又要發萬元？ 綠批藍：花人民的錢 去買國民黨的票

國民黨立委羅明才又提普發一萬元「國民支援金」，國庫因此將支出二三六〇億元。（資料照）

藍白上週在立法院主導通過的國防特別條例，包括以財政紀律為由大砍行政院版的四七〇〇億元軍購，犧牲強化本土國防等多個項目，不過，國民黨立委羅明才另外提出普發一萬元現金的「中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案」，一旦通過國庫將因此支出二三六〇億元。民進黨立委、政策會執行長吳思瑤昨痛批，砍國家的國防，花人民的錢，去買國民黨的票，是前所未有的國會亂象。

吳思瑤指出，這一屆國會任期已過半了，但從這一屆開始各種錢坑、肉桶法案，在野黨仍沒有獲得教訓，繼續違憲上癮。編列預算是行政權，國會只能審查、監督，這個憲法的基本原則，已經搞了兩年多，藍白仍掩耳盜鈴、裝睡的人叫不醒。

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編列預算是行政權 在野違憲上癮

「請藍白不要再惡搞國家財政！」吳批判，選舉年國民黨依舊會這樣子加碼修法，慷國庫之慨，拿人民的錢，來買人民的票，在選舉年花納稅人的血汗錢來買國民黨選舉的票，這個是更加惡劣的。

吳思瑤續指，砍了四七〇〇億國防，卻用一次性普發現金的方式，讓普發現金成為常態，包含羅明才所提因應中東戰事條例、國民黨提案修「預算法」要求有歲計賸餘就要普發現金，兩者都會傷害國家財政，且剝奪國家進行建設的空間，破壞國家財政自主，花國家的錢去買人民的票，在選舉年是非常的惡劣的。

此外，針對藍白立委提案要求政府應補貼花東地區居民自外縣市往返大眾運輸票價，金額不得低於其票價三十％。吳思瑤質問，這是另一個「肉桶法案」去綁特殊的族群，「財劃法」不斷把資源下放給地方，藍白對於地方的福祉卻萬事要中央買單，當財源下放，地方政府收到財源資源到底是要做哪些事情呢？

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