又要發萬元？》藍提普發國民支援金 國庫得支出2360億

國民黨立委羅明才。（資料照）

全民普發現金一萬元甫於四月底截止，國民黨立委羅明才提出「因應中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案」，主張全普發一萬元「國民支援金」，預估國庫因此支出二三六〇億元。另外，藍白提案要求政府每年應編列三十億元撥入花東地區發展條例基金，另也應補貼花東地區居民自外縣市往返大眾運輸票價，金額不得低於其票價三十％。相關法案皆已付委待審。

另提補貼花東居民返鄉票價

藍白上週聯手通過的國防特別條例，預算上限比行政院版少了四千七百億元，國民黨立委一方面縮減國防戰力，另又提出全民普發現金等大撒幣法案，引發爭議。

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立法院財政委員會去年三月初審通過預算法增訂第八十一條之一條文草案，明定法定歲入稅課收入全年實徵淨額達到當年度預算編列數一二〇％，或超徵三〇〇〇億元時應普發現金。但朝野、行政部門無共識，全案保留送院會協商。去年八月立法院決議另定期處理後，擱置至今。不過，國民黨團於四月廿四日院會又提出相關修法，主張全年實徵淨額達到當年度預算編列數一一五％時，如有賸餘應辦理普發現金，該案已逕付二讀，交付黨團協商。

行政院長卓榮泰於四月廿八日接受民進黨立委吳秉叡質詢時表示，國家若將賸餘全數發放，將導致軌道建設、國防及社福等重大發展因缺乏財源而停滯，甚至需舉債支應，對國家得不償失；財政部長莊翠雲則允諾，將更精進稅收估測。

不過，羅明才等廿三位藍委擬具「因應中東戰事穩定民生經濟發放全民支援金特別條例草案」，主張普發一萬元「國民支援金」。

對此提案，羅明才表示，中東局勢動盪，引發國際能源與原物料價格劇烈波動，通膨壓力持續升高。我國同受高油價與通膨衝擊，萬物齊漲，薪水卻不漲，實質薪資遭通膨侵蝕，基層民眾生活負擔日益沉重。盼減緩人民負擔、提振民間消費及擴大內需。

另外，立法院二〇一一年三讀通過「花東地區發展條例」，補助總額四〇〇億元，已於二〇二一年編列完竣，近年基金規模持續縮減，預估明年將短絀六十億元，藍白提案要求政府每年應編列三十億元撥入基金。另也應補貼花東地區居民往返花東的大眾運輸票價，金額不得低於其票價三十％。

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